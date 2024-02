Giulia Stabile, l'acquisto della prima casa (dopo l'addio a Sangiovanni) e la reazione dei genitori: «Ho fatto una cosa da grande»

Giulia Stabile sta diventando grande. La ballerina di Amici, conosciuta dai fan del talent show di Maria De Filippi che l'hanno vista nascere dentro la scuola, crescere, maturare e diventare una donna forte e sicura di sè. Da giovane 18enne a una professionista che ha appena acquistato la sua prima casa, Giulia sta facendo dei passi da gigante e, come sempre, vuole avere la sua famiglia accanto per celebrare le vittorie e stappare la bottiglia.

L'emozione della prima casa

Giulia Stabile, solo a qualche mese di distanza dalla rottura con Sangiovanni, con cui si era fidanzata proprio ad "Amici", ha condiviso con i suoi follower l'emozione dell'acquisto della sua prima casa a Roma, mostrando a tutti le chiavi dell'appartamento e facendo vedere la reazione dei genitori e dei parenti alla notizia.

La ballerina professionista di Amici ha condiviso la bellissima notizia con la sua famiglia sul gruppo Whatsapp dove, per festeggiare, ha invitato tutti per brindare l'ingresso in casa nuova. Unico obbligo: portare la sedia perché «è proprio vuota, dobbiamo buttare giù qualche muro».

I parenti di Giulia hanno risposto tutti presente, dalla zia, alla nonna, con foto in cui si mostrano felici e con il pollice in sù, mentre lei è al settimo cielo per l'acquisto della sua prima casa a Roma.