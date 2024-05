Giusy Buscemi, da Miss Italia a imprenditrice agricola: «A Messa ogni domenica. La laurea dopo 3 figli? Una fatica immane»

Giusy Buscemi a soli 31 anni ha già vissuto molte vite: da ragazza siciliana che studiava per entrare a Medicina, a Miss Italia a soli 19 anni, e poi... una carriera sul set, totalmente inaspettata: «Tanta fortuna. Mi ripeto che i conti non tornano. Sì, tanto impegno da parte mia. Ma anche tanti doni. Ricevo tantissimo. Miss Italia arrivò per gioco», dice l'attrice, sempre molto umile. Giusy è tornata in televisione con la nuova serie Mediaset, Vanina, dove ritorna alle sue radici siciliane, in una veste del tutto nuova.

In una recente intervista al Corriere della Sera, Giusy ha raccontato la sua vita negli ultimi anni: dall'arrivo dei figli, alla laurea, passando per il suo futuro da imprenditrice agricola.

Giusy Buscemi, la religione e il set

«Cristiani praticanti.

A Messa ogni domenica», ha raccontato Giusy Buscemi nell'intervista al Corriere della Sera, rivelando il motivo per cui i suoi tre figli, avuti tutti con il marito regista Jan Michelini, hanno tutti e tre come secondo nome Maria: «Beh, come mio marito, all’anagrafe. Pure lui. Sperando sempre nella protezione della Madonna».

Miss Italia deve il suo successo alla fortuna, come dice lei, ma anche al suo impegno. Da brava ragazza siciliana, il suo accento era il suo marchio di fabbrica, ma ha dovuto lavorare molto duramente se voleva avere successo, per eliminarlo completamente. «Non finirò mai di ringraziare i miei genitori. Una volta alla settimana, per dieci volte, a lezione da Menfi a Catania. Quattro ore di macchina all’andata e quattro al ritorno. Per un corso di dizione che cominciava alle 8 del mattino e finiva alle 10 di sera. Partivamo prima dell’alba e tornavamo alle 2 di notte. L’indomani mattina io a scuola e mio padre al lavoro», racconta Giusy, ripercorrendo la sua vita prima del successo.

Oggi è Vanina Guarassi nell'omonima serie su Canale 5, vicequestore catanese che ha dovuto riacquisire il suo amato accento per vestire i panni della protagonista e non solo. Giusy ha cambiato toalmente look: capelli corti e più scuri, per interpretare una donna completamente opposta a lei.

La laurea dopo tre figli

Giusy Buscemi ha sognato per anni di dvientare una dottoressa, ma Miss Italia ha sconvolto totalmente i suoi piani, anche se la laurea l'ha ottenuta, ma non in Medicina: «Dopo tre figli, l’anno scorso. In Lettere e filosofia. Con una tesi sui dialetti, sulla bellezza e l’importanza di una lingua come il siciliano, “T” comprese. Una sfida grande. Una fatica immane tra famiglia e set, ma io dovevo chiudere un cerchio, per poterlo raccontare ai miei figli».

Il futuro e la seconda vita

«L’imprenditrice agricola», è questo il piano per la seconda vita di Giusy Buscemi, «Mio padre è agricoltore. Ho studiato per un anno. Esame fatto a gennaio. Sul set di Vanina la sera studiavo. Come per la laurea. Che fatica. Promossa. Ho già il patentino Iap. Da gennaio sono: Imprenditrice agricola professional”».

Non sarà sola perché il marito «ama la Sicilia e la campagna più di me. Sa di mio nonno soprannominato con i nomignoli di un tempo “Nino ‘u seminzeri”. Quello che semina. Adesso piantiamo avocado e ulivi».