Greta Rossetti, mamma Marcella quanto gudagna pubblicando stories contro la figlia

Il percorso di Greta Rossetti all'interno della casa del Grande Fratello continua in vista della finale del 25 marzo, mentre la mamma Marcella Bonifacio si rende sempre più protagonista di storie Instagram molto pungenti nei confronti della figlia e delle sue scelte. In molti l'hanno criticata per i termini definiti troppo forti e le critiche rivolte a Greta, ma la mamma ha continuato per la sua strada e durante l'ultima intervista a 361Louge ha rivelato il motivo di questi attacchi.

Qui il video 🔥⤵️



- “Per fare su Ig questo personaggio della “pazza”, come l’hai definito, percepisci del denaro? Hai un contratto?”



- “Sì” #grandefratelllo #MarcellaBonifacio pic.twitter.com/SwRYbWoPIN — GraceSomehow (@LaSambruna) March 19, 2024

La rivelazione di Marcella Bonifacio

Marcella Bonifacio ha rivelato il motivo dietro ai continui attacchi alla figlia all'interno della casa del Grande Fratello. Secondo quanto detto nell'intervistata da 361Lounge, la mamma di Greta avrebbe affermato (tra le righe) di recitare una parte. Secondo le dichiarazioni di Marcella Bonifacio, come riportato da Novella 2000, «il suo sarebbe un personaggio creato a “tavolino” per creare polemica.

Interpellata ancora da Grazia Sambruna, ha affermato di percepire del denaro per creare quei siparietti controversi». Nel corso dell'intervista, la giornalista le chiede se percepisce effettivamente soldi o ha un contratto per fare queste storie Instagram controverse verso la figlia e Marcella ha risposto affermativamente.

La lite con Giulia Provvedi

Marcella è stata protagonista di una lite furiosa con Giulia Provvedi durante l'intervista a Casa SDL. La Provvedi l'ha accusata di usare la figlia Greta per cercare popolarità, anche andando contro la figlia stessa, attaccandola sulle storie Instagram: «Sei agghiacciante, egocentrica».

La Bonifacio non si è fatta trovare impreparata e ha risposto a tono all'ex GfVip definendola limitata.