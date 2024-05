Greta Rossetti è preoccupata, deve operarsi: «Finché non mi tolgo questa cosa non sono tranquilla»

Greta Rossetti si è confidata con i suoi follower che, negli ultimi giorni, l'hanno vista un po' provata e, soprattutto, un po' assente dai social. L'influencer ha spiegato loro di essere un preoccupata perché deve affrontare un'operazione per rimuovere una ciste e di essere abbastanza spaventata da tutta la situazione. Nelle scorse ore, l'ex gieffina ha pubblicato diverse storie in cui racconta la sua situazione e il suo stato d'animo.

La storia Instagram di Greta Rossetti

Greta Rossetti ha registrato alcune storie Instagram in cui spiega: «Stavo leggendo un po' di messaggi e ho visto che in tante mi avete scritto che ho la faccia giù o sembro triste, tutte cose così.

Non sono triste, è che ho scoperto, ma ne avevo già parlato anche dentro alla casa, che devo operarmi e togliermi una ciste perché io soffro di endometriosi e questa ciste si è ingrossata tanto e mi porta a stare parecchio male. Sono andata a fare un controllo e mi hanno detto che mi devo operare subito. Questa ciste va a comprimermi il nervo della gamba e ho un dolore che voi non avete idea, cioè è da ieri che vado avanti con gli antidolorifici perché mi fa male la gamba in un modo assurdo. Diciamo che potrei stare meglio ecco. Quindi, finché non mi opero, non sono tranquillissima perché ho questo pensiero che mi devo togliere la ciste e perciò cerco di essere presente ma, ogni tanto, mi assento. Domani mattina (oggi, ndr) andrò a fare le analisi del sangue e capirò quando operarmi».

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi

Inoltre, sembra che questo periodo per Greta Rossetti non sia sereno nemmeno dal punto di vista sentimentale. Qualche giorno fa, infatti, l'influencer aveva spiegato ai suoi fan che lei e Sergio D'Ottavi avevano bisogno di capire bene a che punto fosse la loro storia, di conoscersi meglio senza pressioni da parte dei social. «Se ci sarà mai una fine del rapporto saremo i primi a dirlo», aveva scritto Greta.