Guenda Goria e Mirko Gancitano aspettano un maschietto: il gender reveal in diretta da Caterina Balivo

Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano aspettano un maschietto. La rivelazione ieri nel corso di un gender revela organizzato per loro da Caterina Balivo nel programma pomeridiano "La volta buona". «Oggi entriamo nel quarto mese», ha annunciato la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.

«Speravo fosse una femminuccia, ma va bene lo stesso…la prossima volta», ha commentato la futura mamma, mentre il compagno Mirko ha detto di aver sempre saputo che sarebbe stato un maschietto.

Mirko Gancitano, chi è il fidanzato di Guenda Goria

Mirko Gancitano ha 31 anni, laureato all’Università IULM di Milano in Televisione e Nuovi Media dove si è specializzato in Regia. Lavora come videomaker freelance e producer, oltre a fare l'attore: ha recitato nel film I migliori anni di Gabriele Muccino e anche per Cento Vetrine. Nel 2022 Gancitano è diventato uno dei “secchioni” di La Pupa e il Secchione 2022.