Guenda Goria (incinta di 7 mesi) e Mirko Gancitano, le nozze oggi in Sicilia: gli invitati vip, l'abito da sposa, i fiori e i 35 bagagli di Maria Teresa Ruta

È arrivato il giorno tanto atteso delle nozze di Guenda Goria e Mirko Gancitano. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, incinta di 7 mesi, dirà il suo Sì lo voglio oggi 16 maggio al suo compagno. I due formano una coppia fissa da ormai tre anni, e due anni fa hanno celebrato un matrimonio "spirituale" a Santo Domingo.

Maria Teresa Ruta si sposa per la dodicesima volta (con lo stesso uomo). L'annuncio in tv: «Pensiamo al 23 ottobre». Ecco chi è il marito Roberto Zappulla

Da diverso tempo sognavano di celebrare anche un matrimonio religioso in Italia, e ora quel momento è arrivato. La proposta è stata fatta a “La volta buona” in tv. Vediamo dunque dall'abito alla location cosa sappiamo.

Guenda Goria e Mirko Gancitano, oggi le nozze: la serenata

Intanto ieri Mirko ha fatto la serenata alla futura moglie. I due prossimi sposi sono già arrivati in Sicilia, come molti ospiti e ieri il conduttore si è presentato sotto il balcone dell'alloggio di Guenda e con una band in perfetto stile siciliano e tutti gli amici presenti ha cominciato a cantare.

Guenda Goria e Mirko Gancitano aspettano un maschietto: il gender reveal in diretta da Caterina Balivo

L'attrice commossa è scesa e ha ballato nonostante il pancione.

La chiesa

Il matrimonio sarà celebrato oggi a Mazara del Vallo in Sicilia. cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, perché proprio quel giorno di tre anni fa ci siamo incontrati per la prima volta, tra la magia e il caldo di Sharm el-Sheikh e da quell’attrazione scattata in vacanza è nato un vero amore e presto nascerà anche un bambino o una bambina» ha raccontato Guenda qualhe tempo fa.

Gli invitati

Lui è un siciliano doc (nato a Mazara) lei romana, il matrimonio sarà in perfetto stile "nozze del sud": 350 invitati, cibo a non finire, musica fino a tarda notte e importanti allestimenti floreali.

Matrimoni 2024, quali vip si sposano? Da Cecilia Rodriguez a Diletta Leotta ma anche Dybala e Ventura: date, location, abiti da sposa, invitati e wedding planner

Nel frattempo scopriamo che Alex Belli e Delia Duran sono già arrivati in Sicilia, così come anche Federico Fashion Style che non ha mancato di immortalare il momento dell'acconciatura,

Giucas Casella e Sarah Altobello. Sranno tantissimi gli invitati e tra loro molti vip. Sono arrivati anche Dayane Mello, Vera Miales, Maria Monsè ma anche Francesco Chiofalo e Soleil Stasi.

I 35 bagagli di Maria Teresa Ruta

Amedeo Goria e l'ex moglie sono già arrivati da qualche giorno. E Maria Teresa Ruta è in crisi: non sa cosa mettere e la madre del futuro sposo ha svelato qualche giorno fa a La volta buona che la presentatrice è arrivata con 35 bagagli, ha dovuto addirittura affittare un garage.

Fiori, gadget e intrattenimento

Ieri poi la Ruta ha mostrato parte dei gadget scelti per omaggiare gli invitati: sacchetti con confetti, ciabattine per ballare e cappelli bianchi stile Panama per ripararsi dal sole. Dalle stories di Soleil vediamo che gli allestimenti floreali coloreranno senza oscurare la location. Bougainvillea per il viola, rose per il bianco e tante foglie verdi. Non si può fare un amtrimonio in Sicilia e non utilizzare le ceramiche, così nei Mori il flower designer decide di inserire dei fiori viola, bianchi e dei limini per ricreare un fil en rouge con la cornice naturale unica del posto. Per il bouquet, Guenda ha optato per il bianco assoluto di peonie.

La musica

Il ricevimento sarà tutto a tema siciliano, così come l’intrattenimento: si esibiranno Andy dei Bluvertigo e il gruppo folkloristico Sicilia Bedda. Ogni artista porterà il suo contributo alla festa e Alex Belli suonerà il piano. Per il cibo è previsto un itinerario di isole gastronomiche: isola del tonno, isola del gambero, e così via.

L'abito della sposa

Sull'abito della sposa, nonostante le interviste rilasciate finora dai futuri sposi invece non sappiamo nulla. Se non un piccolissimo spoiler rubato da una storia Instagram della moglie di Alex Belli che ci ha mostrato la prova di trucco e parrucco. Capelli sciolti mossi, ortensie e chiudere giusto due ciocche laterali. Make up leggero con un tono di colore accennato sulle labbra. Dal video postato da Delia si vede anche un bolerino strutturato in mikado bianco con spalle piene di rouge, che sia un dettaglio dell'abito? L'unica cosa certa è che Guenda oggi sfoggerà uno splendido pancione di 7 mesi.