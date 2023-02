Guendalina Tavassi irriconoscibile in ospedale: «Non vi spaventate». Ecco cosa ha fatto l'influencer

Guendalina Tavassi irriconoscibile in ospedale, ma va tutto "bene". «Ciao flowers, eccomi qua. Non vi spaventate», ha esordito nelle storie Instagram l'influencer: «Semplicemente ho fatto una blefaroplastica. Non vi ho detto niente, altrimenti non sarei potuta essere qui ora a raccontarvi le mie storie, dato i gufi e le malelingue». Al suo fianco il fidanzato Federico Perna che le ha regalato dei fiori, oggi nel giorno di San Valentino.

Guendalina Tavassi irriconoscibile in ospedale: cosa è successo

Altro intervento di chirurgia plastica per Guendalina Tavassi. «Volevo dire a tutti quelli che mi dicono ‘non ti fermi più con la chirurgia’ che ho rifatto la punta del naso a 25 anni; poi ho rifatto il seno perché ho allattato tre figli per 3 anni consecutivi ma avevo già un seno grande. E poi ho eliminato un po’ di pelle dalle palpebre, non ha fatto altro che un taglietto. Un'operazione che fanno tutte, anche le donne a 90 anni. E poi ho chiuso un buco all'orecchio: si era lacerato», ha spiegato Guendalina Tavassi. E per chi non crede si tratti solo di bleferoplastica lei ci tiene a specificare che non ha fatto «nessun lifting». Le storie Instagram si susseguono e in effetti piuttosto che avere solo gli occhi segnati l'influencer si mostra con una fasciatura intorno a tutta la testa, da qui probabilmente l'ipotesi che sia ricorsa anche a un lifting. «Mi hanno messo questa benda perché, chiudendomi il buco dell'orecchio da cui sto sanguinando, il medico mi ha bendato per non farmi sporcare il cuscino, altrimenti avrei macchiato tutto. Mi è stata solo tolta della pelle in eccesso sulla palpebra superiore».