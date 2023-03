Guendalina Tavassi alle Iene: «Faccio sesso con il mio fidanzato 4 volte al giorno». Lui: «E' insaziabile»

Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna hanno una vita sessuale molto movimentata: i due non si stancano mai l'una dell'altro. La coppia è stata intervistata a Le Iene e ha svelato alcuni retroscena hot della loro relazione: farebbero sesso quattro volte al giorno. L'ex gieffina e il compagno fanno coppia fissa ormai da due anni e sono praticamente inseparabili. Quando Guendalina partecipò all'Isola dei Famosi sentì moltissimo la mancanza di Federico, tanto che lui la raggiunse in Honduras dove rimase un'intera puntata per farle compagnia.

L'intervista di Guendalina Tavassi e Federico Perna

Il motivo per cui Guendalina Tavassi e Federico Perna sono stati intervistati a Le Iene, è da ricercarsi nel contratto matrimoniale di Jennifer Lopez e Ben Affleck: i due dovrebbero fare sesso almeno quattro volte alla settimana. Guendalina Tavassi ha quindi detto: «Quattro volte la settimana? Qui sono 4 volte al giorno» e il fidanzato ha risposto: «Lei è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno. Solo una volta non è andata come sarebbe dovuto, ma quel giorno avevo la febbre molto alta». Guendalina ha, inoltre, aggiunto che il fidanzato, oltre a dedicarle molto tempo, cura anche da solo la propria intimità.

Guendalina e i social

Per Guendalina Tavassi il sesso non è assolutamente un tabù e infatti, non si vergogna a parlarne in televisione o sui propri canali social sui quali è molto attiva. L'ex concorrente del Grande Fratello commenta sempre le puntate del reality show e, negli ultimi tempi, sta difendendo a spada tratta il fratello Edoardo.