Harry semina discordia: «Kate e William furiosi con Meghan»

Che la stampa si sarebbe sbizzarrita era immaginabile. Ma i rapporti tra i Windsor e i Sussex sembrano essere più glaciali del previsto. Il rientro del Principe “ribelle” in patria, senza la moglie Meghan Markle, 42 anni, sembra essere complesso e foriero di nuove tensioni. L'educato rifiuto di Re Carlo III, 75 anni, malato di cancro, di incontrare il figlio in Inghilterra per gli Invictus Games, ne è una prova. Una scelta che potrebbe essere stata influenzata dalla Regina e consorte Camilla, 76 anni, che verso il principe Harry, 39 anni, pare nutra un certo rancore.

Il figliastro, secondo alcuni retroscena emersi nelle scorse settimane, non avrebbe appoggiato il matrimonio tra il padre e la sovrana. Non solo, Carlo ha concesso al figlio William, 39 anni, una nuova importante onorificenza, che potrebbe aver infastidito non poco il Duca di Sussex.

Congetture, è vero, ma figlie di fatti che si susseguono rapidamente. Da Palazzo nessuno si scompone. Carlo, avvistato mercoledì 8 maggio, è sembrato allegro mentre lasciava Clarence House per dirigersi a Buckingham Palace. Nessun cenno o espressione lasciava intravedere dispiacere o pensieri.

Un portavoce del Principe ha riferito martedì 7 maggio che un incontro tra padre e figlio «non sarà possibile a causa degli impegni di Sua Maestà. Il Duca ovviamente è a conoscenza dell'agenda degli impegni di suo padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto». Dichiarazioni che, però, accendono speculazioni e ricostruzioni giornalistiche. Mentre emerge una bomba proveniente dalla Germania.

La riluttanza di Harry, il nuovo titolo a William e la bomba tedesca

«Harry – si legge sul Mirror – è stato chiaro in passato sui rapporti con il Sovrano e il fratello William». L'ultima volta che ha visto suo padre fu poco dopo la diagnosi di cancro al monarca.

Una visita non annunciata e lampo (è durata meno di 24 ore). Le ultime immagini pubbliche di un incontro con il fratello risalgono a un anno fa, in occasione dell'incoronazione del padre nell'Abbazia di Westminster.

Intanto, i tabloid scandalistici, spiegano che il mancato incontro tra padre e figlio non dipende solo dal sovrano. Il Principe è «molto riluttante nel vedere suo padre», soprattutto dopo l'ultimo affronto. Il loro rapporto, secondo un esperto reale, è tossico. La nuova nomina del Re a William, poi, avrebbe gettato altra benzina sul fuoco. Il Principe di Galles, infatti, ha assunto il ruolo di comandante in capo dell'Army Air Corps, titolo che il sovrano ha detenuto per ben 31 anni.

Non solo, nuove "verità" bomba potrebbero venir fuori da un documentario tedesco, realizzato dalla giornalista ed esperta reale, Ulrike Grunewald, per la rete tedesca ZDF. Ulrike si sarebbe recata in California con una squadra di cinque persone per indagare sui reali di Montecito e raccogliere informazioni.

I sentimenti di Harry e William

L'amarezza di Harry si scontra con la rabbia verso il fratello. Tra i due i rapporti sono ai minimi storici da tempo. Le rivelazioni di una presunta litigata violenta e le parole al veleno verso Middleton in Spare avrebbero compromesso il loro legame fraterno in maniera definitiva. A ciò si aggiunge la presunta ostilità della famiglia verso un incontro tra Harry e il padre. Il principe ribelle, spiega il New York Post, è «colpito» dalla diagnosi di cancro della cognata Middleton. «Harry vorrebbe rivedere Kate», ha detto a Fox News Christopher Andersen, autore del libro “The King”.

Tuttavia, i Galles non hanno mandato giù la scelta di Markle di andare in Nigeria e non a Londra. Una fonte citata da alcuni giornali scandalistici ha rivelato che il Principe e la Principessa del Galles sono «furiosi» nei confronti dei Sussex. Non condividono la scelta di comportarsi come famiglia reale alternativa. Infastidisce la scelta di intraprendere quello che viene definito un "tour reale non ufficiale". «Ai loro occhi, stanno solo scegliendo ciò che si adatta a loro e va a vantaggio del loro saldo bancario e della loro immagine».

William per la prima volta lontano da Kate

Intanto, nel casato del Galles le cose sembrano andare meglio. Per la prima volta da quando a Kate Middleton è stata comunicata la diagnosi di cancro, il principe William trascorrerà due giorni fuori casa, mercoledì 8 e giovedì 9 maggio. Negli ultimi mesi l'agenda degli impegni ufficiali del principe era stata modificata per essere riadattata alle esigenze familiari e così permettergli di sostenere la moglie e i figli. Ora il principe andrà in Cornovaglia e – sottolinea il Daily Mail – l'aver accettato l'idea di trascorrere una notte lontano da casa è il miglior indicatore del fatto che la principessa stia meglio.

Gli aggiornamenti ufficiali sulla salute della Principessa sono stati scarsi da quando, a marzo, ha annunciato di essere in cura per un cancro. All'epoca, aveva chiesto al pubblico «un po' di tempo, spazio e privacy» per completare il ciclo di chemioterapia. Da allora Kate è stata lontana dai riflettori, mentre il principe William è tornato al lavoro con un'agenda degli impegni ufficiali adattata alla situazione. William ha parlato più volte di Kate durante i suoi ultimi impegni pubblici, assicurando che si sta «prendendo cura» della Principessa. In Cornovaglia, William visita il sito di Nansledan dove verrà costruito il primo progetto abitativo innovativo del Ducato di Cornovaglia. Giovedì la sua prima visita ufficiale alle Isole Scilly da quando è diventato Duca di Cornovaglia nel settembre 2022. Una scelta che, secondo i malpensanti, potrebbe dipendere anche dal voler essere il più lontano possibile dal fratello.

L'assenza di Meghan Markle a Londra: il motivo

Mentre il principe Harry è a Londra per le celebrazioni del decimo anniversario della Invictus Games, di Meghan Markle nessuna notizia. La sua assenza, spiegano gli esperti, dipende da varie ragioni. Innanzitutto dal non voler rubare la scena al marito. «Meghan probabilmente non voleva togliere i riflettori a Harry in questa importante occasione – ha detto Lynn Carratt al Mirror – e sapeva che la sua presenza avrebbe potuto attirare tutta l'attenzione. Markle è consapevole che c'è una certa ostilità nei suoi confronti».

Sullo sfondo, però, ci sarebbero anche altre spiegazioni. Pesa sicuramente il marketing. Secondo l'esperto reale Jack Royston, la Duchessa di Sussex spera che il viaggio in Africa (a maggio la coppia ribelle di Montecito sarà in Nigeria) offra loro una «buona opportunità per coltivare buone relazioni». Al contrario, visitare l'Inghilterra avrebbe rappresentato un rischio per chi, come loro, cerca consenso: il rischio di essere "fischiati", in un momento così delicato e emotivo per la famiglia, era altissimo.