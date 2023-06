Harry e Meghan Markle divorzio sempre più vicino? Il principe compra casa a Londra: è la villa (da 15 milioni) di Taylor Swift

Il principe Harry, ultimamente, ha viaggiato spesso da Los Angeles a Londra per l'incoronazione, per motivi burocratici e, anche, per avere testimoniato contro i tabloid inglesi. Stando, però, alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla stampa britannica, il Duca di Sussex avrebbe comprato una costosa villa proprio a Londra, appoggio che gli sarebbe molto comodo e utile per i suoi, sempre più frequenti, spostamenti. La casa è appartenuta a una delle popstar mondiali più in voga del momento.

Harry in tribunale, le microspie nell'auto della ex Chelsy Davy e lo strip club: «Così mi hanno spiato». Il nodo delle prove (che non ci sono)

La nuova villa del principe Harry

Secondo la stampa ingliese, il principe Harry starebbe ultimando l'acquisto di una super villa situata a Belsize Park, nella zona nord della città. L'abitazione, che si articola su tre piani ed è in un quartiere residenziale molto tranquillo, è stata messa in vendita qualche settimana fa da Taylor Swift, popstar mondiale che, attualmente, sta registrando il tutto sold out nelle tappe del suo tour. La cantante aveva comprato la villa qualche anno fa con il suo ormai ex compagno, l'attore Joe Alwyn, con il quale ha avuto una storia d'amore durata 6 anni. La coppia aveva acquistato la casa per 16,6 milioni di sterline.

Uno dei "dettagli" della villa d'epoca, che salta subito all'occhio, sono le 7 camere da letto.

Inoltre, gli interni sono tutti curati con uno stile che è un mix tra antico e moderno.

Il principe Harry e l'acquisto della villa

Nel caso in cui Harry e Meghan dovessere ultimare tutte le procedure per l'acquisto della villa, ecco che, a loro disposizione, avrebbero sette camere da letto e una spaziosa cantina, oltre a soggiorni dallo stile quasi reale.