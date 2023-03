Harry Styles e Emily Ratajkowski, nuovo amore? Il video del bacio galeotto a Tokyo fa impazzire il web

Scintille d'amore tra Harry Styles ed Emily Ratajkowski. Il cantante e la top model sono stati pizzicati insieme a Tokyo mentre si baciavano per strada come due innamorati. Nuova coppia? Chi lo sa, le immagini però parlano chiaro.

Nel frattempo il video che impazza sui social ha lasciato i fan senza parole, colti di sorpresa dall'inaspettata coppia. Ma andiamo con ordine.

Un bacio davvero inaspettato. Si vociferava da qualche giorno che Harry Styles, ex cantante dei OneDirection, si stesse frequentando con una donna. A svelare l'identità della donna misteriosa ci ha pensato il tabloid inglese Daily Mail che ha paparazzato i due mentre si baciavano per le strade di Tokyo, in Giappone, scambiandosi teneri sguardi d'intesa e romantici sorrisi.

La fiamma tra Harry ed Emily si è accesa dopo la decisione della top model di divorziare dal marito e padre di suo figlio Sebastian Bear-McClard. Anche Styles ha recentemente concluso la sua storia d’amore con Olivia Wilde, attrice e regista di Don't Worry Darling. Harry ed Emily, dunque, sono pronti a voltare pagina e pare che abbiano trovato la persona adatta per farlo.