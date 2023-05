Harry e William, l'incontro segreto con il maggiordomo di Lady D: la rivelazione sulle volontà della loro mamma

Il principe Harry e il principe William avrebbero incontrato il maggiordomo della principessa Diana in gran segreto, prima del matrimonio del duca di Sussex. Questo incontro è avvenuto all'insaputa di tutti, e che fosse altamente riservato si evince dal fatto che i partecipanti all'incontro (Harry, suo fratello e il maggiordomo di lady D) avevano concordato di non rivelare a nessuno l'oggetto del meeting, ovvero cosa si siano detti i figli di Lady D e il suo maggiordomo. Eppure, nelle ultime ore qualcosa è trapelato.

Kate Middleton ha il divieto di firmare autografi, la regola (poco conosciuta) della Royal Family: il motivo

I segreti del maggiordomo

Paul Burrell, il maggiordomo di Lady D, ha dichiarato di aver partecipato a uno degli ultimi incontri tra il principe Harry e il principe William, poco prima delle nozze del duca di Sussex con l'attrice americana Meghan Markle.

Tutto questo è avvenuto nel 2017.

«È stato un incontro molto discreto, ma i fratelli volevano parlare con qualcuno che era stato vicino alla loro madre - ha detto l'ex maggiordomo -. C'erano alcuni aspetti della vita della principessa Diana su cui sentivano che avrei potuto fornire loro maggiore chiarezza».

Gli ultimi ricordi di Lady D

A Kensington Palace, Paul Burrell ha rivelato a Harry e William gli ultimi ricordi che aveva con la compianta Lady D, dicendo che da sempre l'unica preoccupazione della loro mamma era che loro due, Harry e William, fossero sempre uniti, nonostante le divergenze.

Un messaggio molto forte quello che l'ex maggiordomo di Buckingham Palace ha voluto dare ai fratelli.

Chissà se il principe Harry e il principe Wlliam ricordano questo incontro. I rapporti tra i due sono ora molto freddi e neanche il ricordo della volontà della madre li ha potuti riavvicinare.

I rumors a Palazzo vogliono il ritorno del principe Harry in Inghilterra per stare vicino al suo popolo.

Chissà che un giorno non possa tornare nella sua terra natia e riprendere quei rapporti con il fratello ritenuti tanto importanti per la loro madre, Lady D.