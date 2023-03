Heather Parisi e la figlia fidanzata di Ultimo, Jacqueline Luna replica: «Non vedo mia madre da 10 anni. Non sa nulla della mia vita»

L'ospitata di Heather Parisi a Belve sta costando cara (da un certo punto di vista) all'ex ballerina. Prima l'ufficiale giudiziario che arriva nello studio di Francesca Fagnani per un pignoramento nei confronti della showgirl conseguenziale a una causa persa dalla stessa nei confronti di Lucio Presta. E ora ci va di mezzo anche la vita privata.

Heather Parisi a Belve, la bordata della figlia Jacqueline

Intervistata dalla giornalista più “belva” della tv, Heather Parisi ha parlato anche della relazione di sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo con il cantante Ultimo, suo fidanzato da almeno due anni. E non ha speso parole al miele per il cantante. Il volto di Belve ha chiesto alla sua ospite se è felice di essere la suocera dell'artista. «Ultimo chi?», ha replicato lei, specificando che non vuole parlare della vita privata delle sue figlie nonostante tra loro vada tutto bene. Ma la verità pare un'altra. Dopo queste parole rilasciate da heather parisi a intervinire è proprio la figlia. replica in modo diretto e chiaro su instagram Jacqueline. E pare che tra le due il rapporto non sia così idilliaco.

Il post

«Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato».

Il rapporto dell'ex ballerina con le figlie

Insomma per la giovane fidanzata di Ultimo le cose con la madre non vanno proprio a gonfie vele visto che addirittura le due non si incontrano da 10 anni.

Eppure era ovvio che la giornalista nel corso dell'intervista toccasse il tasto figlie con Heather Parisi. La Fagnani ha voluto vederci chiaro e ha indagato sul rapporto dell'ex ballerina con le prime figlie. La primogenita si chiama Rebecca ed è nata dalla storia con Giorgio Manenti. Poi è nata Jacqueline Luna dall'amore con Giovanni Di Giacomo, ortopedico di Roma. Inoltre Heather è mamma anche di due gemelli, Dylan e Elizabeth, nati dall’amore con l’attuale marito Umberto Anzolin. La ballerina ha, nonostante le voci di burrasca famigliare circolino da tempo, negato di essere in cattivi rapporti con Rebecca e Jacqueline, anzi ha detto che vanno tutti d’accordo. Ma il post della fidanzata di Ultimo sembra ribaltare tutto.