Hilary Duff mamma per la quarta volta, il parto in acqua: ecco il nome scelto per la figlia

Hilary Duff mamma per la quarta volta. Ad annunciarlo è la stessa cantante e attrice che sui suoi canali social condivide qualche scatto in bianco e nero del parto in acqua. La bambina si chiama Townes Meadow Bair ed è nata il 3 maggio.

«Ora sappiamo perché ci ha fatto aspettare così tanto... Stava perfezionando quelle guance!», scrive la star 36enne diventata famosa per il ruolo di Lizzie McGuire e recentemente tornata sul piccolo schermo con 'How I met your father'. «Sono mesi che sognavo di tenerti tra le mie braccia e gli ultimi cinque giorni conoscerti, guardarti e annusarti sono stati momenti puri di magia. Ti amiamo tutti come se fossi sempre stata qui», ha concluso Duff.

La maternità

L'artista è diventata mamma per la prima volta a soli 24 anni, quando ha dato alla luce il suo primogenito, Luca, insieme al suo ex marito Mike Comrie.

Dopo la separazione da Mike Comrie, Hilary ha incontrato il suo attuale marito, Matthew Koma, con il quale ha già due bambini: Banks (2018) e Mae (2021).