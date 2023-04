​Hilary Swank diventa mamma di due gemelli a 48 anni: «Non è stato facile, ma ne è valsa la pena»

Hilary Swank è diventata mamma. L'attrice di Million Dollar Baby, 48 anni, ha annunciato la nascita dei suoi due figli gemelli, un maschio e una femmina, nelle prime ore della Pasquetta italiana, quando negli Stati Uniti è ancora la domenica di Pasqua.

Hilary Swank, la prima foto dei gemelli

La Swank ha condiviso una tenera foto che la ritrae di spalle, in accappatoio, mentre tiene in braccio i suoi due bambini e si affaccia su un tramonto mozzafiato. «Non è stato facile. Ma ne è valsa la pena. Buona Pasqua! Postando dal Paradiso», ha scritto la neomamma in commento al post. I gemelli sono i primi figli della star produttrice dell'Alaska Daily e del suo secondo marito, l'"imprenditore di iniziative sociali" Philip Schneider, 45 anni.

Gli auguri social

L'attrice ha ricevuto un'ondata di affetto dai suoi 1,4 milioni di follower su Instagram dopo aver annunciato la felice notizia. Sharon Stone ha scritto: «Dio ti benedica tesoro, questo è il viaggio più straordinario di sempre. Così felice per tutti voi». «Congratulazioni!», ha aggiunto Jesse Tyler Ferguson.

Il matrimonio e i figli

Hilary e Philip Schneider si sono sposati nel 2018 e, secondo quanto riferito, si sono incontrati in un appuntamento al buio nel novembre 2016, cinque mesi dopo aver concluso il suo fidanzamento di tre mesi con l'ex professionista del tennis, Ruben Torres. A ottobre, la star ha spiegato a Extra perché ha aspettato così tanto tempo per avere figli: «Avevo una carriera e non avevo la giusta relazione fino a quattro anni fa, e tutti gli elementi dovevano incastrarsi».