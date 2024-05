Ida Platano lascia Uomini e Donne, cambia look e parte (non si sa dove). Mario Cusitore: ​«Sono stato ingenuo, mai cattivo»

Il trono di Ida Platano è terminato nel modo peggiore: la donna ha deciso di abbandonare il programma senza una scelta. Il suo percorso è stato abbastanza travagliato e mai del tutto chiaro. I suoi sentimenti per Mario Cusitore erano chiari a tutti, ma purtroppo li ha dovuti mettere da parte dopo che in redazione sono arrivate numerosissime segnalazioni a suo carico che lo vedevano spesso in giro a fare serate in discoteca e in compagnia di altre ragazze.

Ida Platano, dov'è finita?

L'ultima segnalazione ha aperto un vero e proprio caso e dopo che lui ha confessato di aver trascorso 2 ore all'interno di un B&B in compagnia di una donna, Ida non gli ha più creduto e lo ha cacciato dallo studio. Quale modo migliore per ricominciare da zero se non con un nuovo look e un biglietto di sola andata verso una destinazione misteriosa? È stato proprio quello che Ida ha fatto.

Il nuovo look di Ida

Ida Platano ha detto addio ai suoi capelli biondi per abbracciare un nuovo look con capelli scuri, che alla luce del sole assumono schiariture color amarena.

L'ex tronista sta cercando di ritrovare il sorriso, circondandosi dell'amore del figlio e del suo lavoro, ma non solo. Ida ha pubblicato una storia Instagram in cui prendeva un aereo verso una destinazione misteriosa. Dove sarà diretta? Nel frattempo, Mario sferra l'ultima mossa social per riconquistare il suo cuore e ringrazia la redazione di Uomini e Donne.

Le parole di Mario

Mario ha deciso di provarci per un'ultima volta e si è affidato ad uno dei film più romantici di sempre, Le pagine della nostra vita. L'ex corteggiatore, accusato di aver avuto vari flirt con altre donne durante il trono di Ida, ha condiviso una clip del film in cui Ryan Gosling dichiara il suo amore alla bella Rachel McAdams: «E allora non sarà facile, anzi sarà molto difficile. E dovremo lavorarci ogni giorno. Ma io voglio farlo perché io voglio te! Io voglio tutto di te, per sempre. Io e te ogni giorno della nostra vita». Peccato che Ida abbia scelto di scappare via da tutto e tutti.

La mossa social

Mario, nel frattempo ha deciso comunque di condividere un messaggio per ringraziare del supporto e rinnovare il suo sentimento forte che prova verso Ida: «Ho deciso, anche se molto combattuto, di scrivere queste righe, in primis per ringraziare la redazione che è diventata la mia famiglia, Maria (De Filippi, ndr.) donna unica e speciale. Tutte quelle persone che mii hanno supportato e sopportato, e anche chi non l'ha fatto. Il percorso a U&D mi omalgrado, è finito nel peggiore dei modi e io non riesco, ad oggi, a ritrovare la mia serenità. Sono stato leggero e ingenuo, ma mai cattivo o opportunista. Questo assolutamente non mi appartiene. Una persona può piacere o no, ci sta. Ma sparlare con commenti poco carini dei sentimenti che ho provato e, non nascondo, provo tutt'ora, mi tocca profondamente. Vi chiedo di rispettare il mio momento, grazie».