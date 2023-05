Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? Un post social scatena (di nuovo) i rumors sulla coppia: «Quando ti stanchi...»

Ida Platano e Alessandro Vicinanza potrebbero essere in crisi. I nuovi rumors sula coppia nata da Uomini e Donne, raccontano di un momento difficile. Quello che sembrava un vero e proprio idillio, è stato scosso da diverse notizie su una loro presunta crisi, mai confermata dai diretti interessati. Si era parlato anche di tradimenti nei giorni scorsi, ma la ex dama di Maria De Filippi aveva smentito.

I followers però nei giorni scorsi hanno notato un post criptico di Vicinanza che, ripostando un oroscopo, sembra lasciar intuire che le cose con Ada non vadano bene. «Quando ti stanchi, ti stanchi davvero, non minacci più, non avverti, non supplichi, non ti interessi più, ti fermi solo, chiudi il libro, spegni la luce e metti un punto».

Parole dure, che secondo alcuni potrebbero essere riferite alla Platano.

I dubbi restano, visto che recentemente la coppia aveva smentito i rumors. «Direi che siamo in una fase avanzata - ha dichiarato Alessandro - il nostro rapporto matura e cresce sempre di più. È un amore forte, diverso dalle altre storie che ho avuto in passato anche per la distanza che ci divide. Noi ci vediamo comunque ogni fine settimana, ma i giorni che trascorriamo insieme iniziano a sembrare davvero pochi», aveva detto Alessandro in una recente intervista. Cosa starà succedendo?