Ignazio Moser e l’amore per i cani: «Ho preso Ercolino perché ero geloso di Cecilia Rodriguez e Aspirina. Il suo nome? Ha una storia»

C'è una ragione per cui si dice che il miglior amico dell'uomo è il cane. Lo sa anche Ignazio Moser, futuro marito di Cecilia Rodriguez che grazie ai suoi due Jack Russel, Ercolino e Aspirina, riesce a vivere meglio e non nasconde che «i suoi cuccioli sono il bene assoluto». Sempre più vicini al matrimonio, Ignazio e la sorella di Belen trascorrono la maggior parte del tempo insieme ai loro amici a quattro zampe tant'è che Ignazio ha scelto di prestare il suo volto a una campagna di solidarietà a firma Hill's Pet Nutrition Italia.

Le parole di Ignazio Moser

«Sono cresciuto in campagna e avendo la mia famiglia una cantina immersa nel verde, non distante da Trento, i cani hanno sempre fatto parte della mia vita, sin dall'infanzia - ha raccontato Ignazio Moser a Vanity Fair -.

Abbiamo sempre avuto dei bovari del bernese, ma non tanto per avere cani da guardia, quanto dei compagni di avventure, anche perché questi esemplari di cani sono dolcissimi, dei veri bonaccioni. Però è stato con l'arrivo di Aspirina nella mia vita che ho davvero capito quanto si può amare un cane». «Aspirina è una meticcia, arriva dall'Argentina e si chiama così perché è nata in una farmacia - ha continuato -. Quest'anno compirà 12 anni ed è una cagnolina viaggiatrice: ha fatto un'infinità di voli intercontinentali tra Italia e Argentina, almeno 20. Quando mi sono messo con Cecilia ha conosciuto Aspirina e ho presto capito che era lei la principessina della casa. Vive per Cecilia: è lei la luce dei suoi occhi. Ero un pochino geloso, lo ammetto, del rapporto simbiotico tra Cecilia e Aspirina e così ho deciso di adottare un cagnolino che mi potesse riconoscere in tutto e per tutto come papà».

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno un altro Jack Russel a pelo corto: Ercolino. «Lui è nato mentre partecipavo a L'Isola dei Famosi - ha spiegato Ignazio -. Ho scelto il nome insieme ad Andrea Cerioli. Sono pazzo di lui. La simbiosi è totale. In più Ercolino è la mia copia: socievolissimo come me, ama la compagnia ed è super vivace. Quando andiamo in montagna si getta nei laghi e nei fiumi senza esitazioni. So di poter far sorridere, ma mi rivedo in lui».

Il matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno il 30 giugno in Toscana, in Maremma. La sorella di Belen ha rivelato che il suo testimone sarà suo fratello Jeremias mentre per Belen è stato ritagliato il ruolo di damigella d'onore. Cecilia ha anche rivelato che ci sarà più di una festa: il tutto durerà circa tre giorni.