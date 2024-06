Ignazio Moser, la sorpresa per Cecilia dopo l'addio al celibato a Ibiza: poi la frecciatina dell'amico (non invitato)

Ignazio Moser è tornato a casa dalla sua Cecilia Rodriguez dopo aver festeggiato l'addio al celibato con i suoi migliori amici a Ibiza. Giorni di divertimento e di festa, con tanto di balletti e serate al karaoke dove l'ex GfVip ha dedicato una canzone speciale alla sua futura moglie: “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti. Ma non è finita qui, perché Ignazio ha continuato a sorprendere la fidanzata portando a casa pizza e focaccia in piena notte, dopo il viaggio di ritorno. Tra gli amici invitati all'addio al celibato di Moser, tuttavia, mancava qualcuno che sembra essersela presa abbastanza da mandare una frecciatina.

La frecciatina dell'ex amico

Tra gli invitati all'addio al celibato di Ignazio Moser mancavano all'appello Andrea Cerioli e Matteo Diamante, entrambi conosciuti durante le esperienze al Grande Fratello Vip e all'Isola dei Famosi.

Mentre Cerioli era impegnato con la prima figlia Allegra e quindi non poteva prendere parte alla festa a Ibiza, Diamante non sarebbe proprio stato invitato e non l'avrebbe presa molto bene.

L'ex Isola dei Famosi ha condiviso una storia su Instagram in cui elogia un suo amico, Davide Donadei, tornato sulla bocca di tutti dopo l'infelice scambio di battute e video su TikTok con la sua ex Chiara Geme. In molti, tuttavia, hanno visto nelle sue parole, una frecciatina nei confronti di Ignazio Moser.

«Nel mondo televisivo e social è difficile instaurare rapporti sinceri e duraturi. Tu, caro Davide, rientri nel gruppo degli amici veri e sinceri che questo mondo mi ha dato la fortuna di conoscere. Ti voglio bene amico mio!», ha scritto Diamante, facendo intendere che non tutte le persone incontrate nel corso delle sue esperienze nei reality siano amicizie vere. Avrà fatto forse riferimento a Ignazio Moser?