Ilary Blasi, le foto dei baci a Bastian per il compleanno: «Tanti auguri amore mio»

Riflettori accesi, finalmente, su Bastian e Ilary Blasi. L'ex signora Totti pubblica una raffica di foto nelle stories Instagram per augurare al suo nuovo compagno buon compleanno: «Auguri amore mio, ti auguro il meglio. Con tanto amore», scrive nella didascalia sotto la foto mentre bacia la sua nuova fiamma. Dopo tanti rumors, paparazzate, foto a metà, ecco finalmente che i due escono allo scoperto sui social, pubblicando diversi momenti vissuti insieme.

Abbracciati, mentre si baciano, sorridono, in vasca e poi in strada: Ilary e Bastian sembrano sempre più innamorati e la love story sembra resistere a hater e pettegolezzi che, ormai da mesi, circolano sulla conduttrice e sulla coppia Totti-Noemi. Torna il sereno nella vita di Ilary che, tra una borsa e un Rolex, si gode la sua storia d'amore.

Che i due facciano coppia fissa, ormai è una certezza. Se, inizialmente, Ilary e Bastian hanno vissuto la loro relazione nell'ombra, ora la conduttrice insieme al suo nuovo compagno ha ritrovato il sorriso e non ha più intenzione di nasconderlo. La coppia, infatti, ha trascorso la cena in un noto ristorante di Roma che, secondo quanto appreso da Fanpage.it, si tratterebbe del ristorante Il Tartarughino, situato nel cuore di Roma e di cui Alex Nuccetelli, storico amico di Francesco Totti, svolge il ruolo di direttore artistico. «Prima mi denuncia, poi viene nel mio locale?», ha dichiarato Nuccetelli. Ilary e Bastian hanno prenotato una cena nel ristorante, di cui Alex Nuccetelli è direttore artistico, insieme alle sorelle di lei Melory e Silvia, e un gruppo di amici. Tra tutti i ristoranti di Roma proprio quello dell'amico di Totti, voleva essere una frecciatina verso l'ex coniuge? Chi lo sa. «Ci leggo un po’ di arroganza», ha riferito Nuccetelli riguardo la scelta del ristorante dove lavora.

Il pr ha riferito la mossa di Ilary a Francesco Totti: «Ha fatto il signore. Mi ha detto: “Tanto grande Roma, proprio da te”». Alex Nuccetelli non ha potuto fare a meno di mostrare il suo dissenso nei confronti della scelta della conduttrice, non ha apprezzato il suo atteggiamento, motivo per il quale i due non si sono incrociati durante la serata: «Io non sono mai andato nella sala in cui stavano cenando loro. Anche perché c’erano persone che non mi andava di incontrare». Poi, si è lasciato sfuggire anche un commento sul nuovo compagno della Blasi: «Credo abbiano un rapporto diverso da quello che c’era con Totti. Mi sembra un ragazzo giovane. Francesco era un uomo, quello che si prendeva tutte le responsabilità, anche se poi in casa quella che portava i pantaloni era più Ilary».