Ilary Blasi, chi è (davvero) il fidanzato Bastian? «Faceva il maggiordomo e l'azienda di famiglia è indebitata»

La relazione fra Ilary Blasi e Bastian Müller-Pettenpohl prosegue alla luce del sole. Eppure sul conto del 36enne tedesco si sa ben poco: in questi mesi i giornali di gossip lo hanno definito «ricco ereditiere» e «uomo d'affari», ma la verità potrebbe essere un'altra. Il settimanale "Oggi" è infatti stato a Wächtersbach, cittadina di origine a 60 chilometri da Francoforte sul Meno, per indagare sulla vita di Bastian ed è emerso che il nuovo fidanzato della Blasi non è il «rampollo» che si credeva.

Ilary Blasi, chi è davvero il fidanzato Bastian?

Innanzitutto l'azienda di famiglia, specializzata in perforazioni e scavi per pozzi, sarebbe ormai una piccola attività a carattere familiare. Fondata un secolo fa, oggi fattura poco più di 2 milioni di euro, con 16 dipendenti e oltre 500mila euro di utili nel 2021. Sempre secondo quanto riferisce "Oggi", l'azienda ha debiti bancari per circa 1,5 milioni. Il sindaco della cittadina ha dichiarato: «Non sono più i Pettenpohl di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine Ottocento. Negli anni Sessanta lavoravano anche in Medio Oriente».

Bastian, dal canto suo, ha avviato un'azienda che produce insegne luminose e ha rilevato dopo il fallimento un hotel di una vicina località termale. Dal 2007 al 2015 ha lavorato a St. Moritz come «butler», termine utilizzato nell'ambiente per definire una figura simile al maggiordomo. «Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette», spiega a "Oggi" il direttore del Carlton Hotel di St. Moritz.