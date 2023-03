Ilary Blasi, l'amore con Bastian Muller è “matchy matchy”: il look di coppia sfoggiato a Francoforte

Tra Ilary Blasi e Bastian Muller l'amore procede a gonfie vele. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice ha trovato un nuovo compagno e ora appare più felice e serena che mai. Il suo Bastian le ha donato di nuovo il sorriso, quello che a causa della bufera mediatica in cui si è ritrovata coinvolta negli ultimi mesi, aveva un po' perso.

I due stanno vivendo i primi mesi della relazione dividendosi tra l'Italia e la Germania, paese di origine dell'imprenditore. Al momento, infatti, Bastian e Ilary si trovano insieme a Francoforte per trascorrere un weekend all'insegna dell'amore e del divertimento.

Ilary e Bastian Muller non si nascondono più: i due dopo essere usciti allo scoperto per la prima volta tra le Instagram stories vivono la loro relazione con tranquillità. Durante la loro fuga romantica a Francoforte, Ilary e Bastian si sono divertiti a scattare delle foto in un parcheggio. Il dettaglio che non è sfuggito ai fan, tuttavia, riguarda i look che i due hanno sfoggiato negli scatti condivisi sui social.

L'arancione è il colore di coppia sembrerebbe e i due hanno deciso di coordinare il look sfoggiando l'acceso e fluo colore: maglioncino a maniche lunghe per lei e scarpe sportive per lui.

Ilary Blasi è sempre più innamorata del suo Bastian, per questo motivo negli ultimi giorni avrebbe preso la drastica decisione di cancellare dal suo profilo social tutte le foto che la ritraevano in compagnia dell'ex marito Francesco Totti. Così la conduttrice ha dato un colpo di spugna al passato concedendo tutte le attenzione al suo nuovo amore Bastian.