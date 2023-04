Ilary Blasi in pizzeria con Bastian e Isabel dopo la sfuriata di Totti: «Lui affettuoso, ha abbracciato più volte la piccola»

Ilary Blasi e Bastian Muller sono stati immortalati mentre erano a cena insieme alla piccola Isabel, la figlia minore della conduttrice televisiva avuta dal matrimonio con Francesco Totti. Nonostante i presunti malumori dell'ex campione della Roma, sul fatto che il nuovo compagno della moglie frequenti i suoi figli, l'ex letterina non sembra farci caso e pare abbia tutta l'intenzione di far entrare a pieno titolo Bastian nella sua famiglia.

I tre sono stati fotografati mentre erano a cena nella Pizzeria L’Economica di San Lorenzo a Roma. Insieme a loro ci sarebbe stata anche la famiglia di un’amica della figlia. Secondo quanto raccontano i presenti, come riportato dal Corriere della Sera, durante la cena i tre sono apparsi rilassati e in grande sintonia tanto che Bastian ha più volte abbracciato la piccola Isabel.

Intanto però pare che la situazione tra Ilary e Francesco si complichi sul versante della separazione. I due proprio non riuscirebbero a raggiugere un accordo consensuale, ma nemmeno attraverso i loro avvocati. Se lei insiste sull'avere per sé la casa all'Eur, pare che Totti voglia mettere i puntini sulle "i" su chi debba frequentare o meno la casa in cui vivono anche i suoi figli.