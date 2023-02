Ilary Blasi ha portato Bastian a Roma? Ecco gli ultimi indizi tra le stories: e spunta anche Michelle Hunziker

Ilary Blasi potrebbe aver portato per la prima volta Bastian a Roma. La relazione tra i due sembra essere sempre più seria e dopo una serie di viaggi insieme, la presentazione ad amici e famiglia, ora Bastian si trovrebbe a Roma, insieme ad altri amici di Ilary.

A far nascere il sospetto una storia su Instagram, pubblicata dalla stessa Blasi, in cui si vedono una serie di amici a cena in un ristorante di Roma e tra questi ci sarebbe Michelle Hunziker. Si sente però parlare la conduttrice di origini svizzere in tedesco, come se alla cena fosse presente qualcuno che parla appunto la sua lingua madre. Immediatamente il pensiero è andato a Bastian che però non è stato inquadrato.

Le cose tra la Blasi e l'imprenditore tedesco sembrano andare sempre meglio, c'è chi sostiene che proprio Bastian Muller sia stato il fautore del riavvicinamento tra Ilary e Totti, addirittura giunti a un accordo per la separazione dopo mesi di lotte e ripicche. L'uomo potrebbe aver dato a Ilary la serenità giusta per terminare la guerra tra ex coniugi che avrebbe solo dato dispiaceri e sofferenza ai figli. Staremo a vedere.