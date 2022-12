Ilary Blasi, capelli ondulati e morbidi: il nuovo look (per Bastian) alla vigilia di Natale

Il primo Natale lontano da Francesco Totti quello di Ilary Blasi che ora ha ritrovato l'amore e la serenità tra le braccia di Bastian Muller: la frequentazione tra i due procede a gonfie vele e sicuramente trascorerrano il primo Natale insieme come una vera coppia.

Ilary ne ha approfittato per fare un salto dalla parrucchiera per presentarsi al suo compagno con un look totalmente nuovo: capelli ondulati e super voluminosi, Ilary è più radiosa (e bionda) che mai.

Travolta dalla bufera mediatica per la separazione dal Pupone, l'ex signora Totti ha sempre mostrato la massima serenità sui social e non sono mancati, negli ultimi mesi, anche momenti di massima ironia, proprio come ieri che la conduttrice ha augurato ai suoi follower un buon Natale seduta davanti ad un albero di Natale bianco in cui sorride lasciando però intendere che il vero soggetto della foto era un altro: dietro di lei c'è una renna bianca con le corna e per quanto possa sembrare un semplice addobbo che è piaciuto a Ilary, il riferimento alla sua situazione pre separazione è inevitabile.

Ma il tradimento di Totti con Noemi Bocchi sembra sia ormai acqua passata per la conduttrice che è ritornata ad amare grazie alla sua nuova fiamma Bastian, proprio come mostrano anche le foto della vacanza insieme a Saint Moritz. Ora si apre un nuovo capitolo di vita per Ilary Blasi, e come da tradizione è giusto inaugurarlo con un nuovo look.