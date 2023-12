Ilary Blasi e Chanel Totti, il video con il neonato che commuove il web

Ilary Blasi è diventata da pochi giorni di nuovo zia: la sorella Melory ha partorito il suo secondo figlio. La conduttrice non ha mai nascosto l'amore smisurato per la sua famiglia ed infatti, proprio nelle ultime ore, Ilary Blasi ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video mentre tiene in braccio il suo nipotino. Delle immagini tenerissime che hanno subito catturato l'attenzione dei suoi fan. Ma se le polemiche su Ilary Blasi sono all'ordine del giorno, oggi per la showgirl è un momento speciale e di grande importanza che ha voluto condividere con tutti i suoi follower.

Ilary Blasi e Chanel Totti su Instagram

Dopo il gossip, le polemiche e un divorzio difficile, per Ilary Blasi non c'è cosa più bella che tenere tra le braccia il suo nipotino. Anche Chanel Totti, 16 anni, figlia di Ilary Blasi, ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto mentre tiene in braccio la «new entry» della famiglia: il suo cuginetto.

Nessuna didascalia a corredo della foto: solo l'emoij con un cuore blu.

Chi è Melory Blasi

Melory Blasi, 34 anni, è la minore delle sorelle ed è l'unica che non è coinvolta nelle attività imprenditoriali della famiglia. Lavora come ortottista e nell'ultimo anno si è esposta più volte sui social a tutela della sorella. Melory è sposata dal 2017 con Tiziano Panucci ed ha un'altra figlia, Jolie, che è nata nel 2021.