Ilary Blasi e Chiara Ferragni insieme a St.Moritz. Ma ai fan non sfugge un dettaglio: perché l'hanno fatto?

Ilary Blasi ha trascorso il ponte dell'Immacolata a Saint Moritz, come la maggior parte dei vip. Tanti si sono incontrati tra le piste innevate e le baite, e la ex signora Totti si è concessa un momento di relax con il suo Bastian ma anche con le sue amiche, e tra queste spunta Chiara Ferragni.

Ilary e Chiara, probabilmente a causa di una amica in comune, hanno trascorso alcuni momenti delle loro vacanze insieme. Le due star del web si sono incontrate, ma non hanno documentato il loro incontro insieme, forse perché hanno preferito godersi un momento di relax per conto loro. Un paio di foto sono state scattate invece dalla loro amica in comune e gli scatti sono poi stati condivisi da Chiara. Tuttavia ai followers delle due donne è sembrata strana l'assenza di storie sul loro incontro su Instagram.

Le due bionde si sono mostrate, come sempre, fashionissime, anche sulla neve e sorridenti. Ilary sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità con il nuovo compagno, dopo un periodo turbolento legato alla separazione con Francesco Totti.