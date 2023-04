Ilary Blasi come Amanda Lear? Alessia Solidani, l'hairstylist che le ha rivoluzionato il look: «Contente del paragone». Ma il web ironizza

Ilary Blasi torna al timone dell'Isola dei Famosi con un look tutto nuovo. Outfit alla Crudelia De Mon e taglio di capelli (secondo i leoni da tastiera) alla Amanda Lear. Gonna lunga nera, maglia bianca e guanti di seta neri, ma quello che più stupisce i telespettatori sono i suoi capelli. Taglio lungo e scalato con frangia, capelli biondissimi e piega morbida. Il web ci ha messo un secondo a fare dei collage in cui affiancano l'ex lady Totti alla musa di Salvador Dalì. E l'ironia impazza.

Suora Anna Alfieri contro (le scelte di) Cristina Scuccia: «Canzoni sexy e Isola dei Famosi? Eviti scorciatoie. Ma chi la consiglia?»

Ilary Blasi e il nuovo look firmato da Alessia Solidani

Anche stavoltà, l'artefice di questo cambiamento di Ilary è Alessia Solidani, hairstylist di molti volti noti e ormai anche amica della Blasi. «Abbiamo deciso insieme di dare una forma un po' più movimentata al suo taglio e abbiamo seguito la tendenza moda - spiega la professionista a Fan page - Siamo un ottimo team perché siamo entrambe appassionate di moda, lei mi lascia fare e al contempo mi ispira molto. Il nostro è un sodalizio perfetto».

Ilary Blasi (vestita come Crudelia De Mon) all'Isola dei Famosi scherza su Francesco Totti

Il motivo del cambiamento

E se è vera la diceria che la voglia di rimettersi in gioco di una donna inizia con un nuovo taglio di capelli, Ilary Blasi non si tira indietro. Una difficile separazione da Francesco Totti e ora l'amore ritrovato con Bastian Muller. Insomma nell'ultimo anno per la conduttrice molte cose sono cambiate e molte continueranno a cambiare. Ma la vita privata di Ilary, a detta della parrucchiera, non c'entra niente con il suo nuovo taglio di capelli: «Ilary è una a cui piace cambiare, in più di 20 anni che le faccio i capelli avrà cambiato più di 30 look, quindi avrebbe dovuto cambiare vita e pelle almeno 20-25 volte. A lei piace cambiare, a me piace cambiarla».

Ilary Blasi a Verissimo non parla di Totti (ma lancia una frecciatina su Bastian)

Il paragone con Amanda Lear

Accantonati i capelli lunghi e le extension, Ilary punta tutto su un taglio anni '80 vaporoso e biondissimo. «Diventerà un must? Questo non lo posso dire io, non faccio i tagli per farli diventare un must, faccio i tagli per farli stare bene ai volti delle persone». E per chi ha paragonato la Blasi alla Lear? Nessun problema, parola di hairstylist: «Amanda Lear è un personaggio che ci piace moltissimo, quindi siamo contentissime di questo paragone. Io mi ispiro sempre a qualche personaggio, a qualcosa che mi piace, in questo caso la piega era in stile anni '80, mentre il taglio un po' sauvage è più di ispirazione anni '70». Ma il web ci ironizza su e parte il tam tam di cinguettii. "Ma chi è Amanda Lear?", e anche " Ma che ha fatto la Blasi".

Ma preparatevi a molto altro perchè lei, Ilary, che è la regina dei "travestimenti" non sarà sempre la stessa in tutte e 18 le puntate dell'Isola dei Famosi 2023. «Nella prima puntata ho scelto la chioma un po' gonfia, ho giocato con la pettinatura e con il modo di acconciarla. Nelle prossime settimane seguirò la forma del taglio che le ho dato». Quindi se volete sapere le prossime tendenze in campo di hairlook non vi resta che attendere le prossime puntate del reality di Mediaset.