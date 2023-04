Ilary Blasi, il primo complanno con Bastian: scollatura super sexy e cena a lume di candela La dedica: «Amore mio»

Ilary Blasi, oggi 28 aprile, spegne 42 candeline e per l'occasione il suo compagno Bastian Muller le ha regalato una cena romantica a lume di candela. La coppia ha immortalato il bel momento con alcuni scatti che la conduttrice ha postato sulle storie Instagram nel proprio profilo. Attualmente, Ilary è impegnata con la conduzione dell'Isola dei Famosi che è cominciata due settimane fa e che sta già facendo discutere per la polemica legata all'opinionista Enrico Papi.

Nelle sue storie Instagram più recenti, Ilary Blasi ha raccontato con foto e video la cena romantica organizzata dal suo Bastian in occasione del suo 42esimo compleanno. La conduttrice indossava un vestito nero con uno scollo molto profondo e la schiena scoperta per metà, make up semplice e capelli sciolti. La location della cena era spettacolare: un tavolo imbandito per due, circondato da candele e lanterne che hanno reso più calda e sensuale l'atmosfera già esotica, dato che i due sembravano essere all'interno di un tempio indiano. Poi, Ilary ha anche ripostato la storia Instagram di Bastian: i due sono abbracciati teneramente e lui le ha scritto «Buon compleanno amore mio» con tanto di cuore rosso.

Ilary Blasi è attualmente al timone dell'Isola dei Famosi, uno dei reality show più amati dagli italiani. La conduttrice, sempre molto frizzante durante le dirette, è apprezzatissima sui social per la sua schiettezza e genuinità che spesso viene fuori durante le puntate.