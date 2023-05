Ilary Blasi, strappo alla dieta nella domenica golosa («il mio vizio»): al sole senza Bastian

Ilary Blasi è molto attiva sui propri profili social dove, spesso, posta storie o immagini che la ritraggono insieme ai suoi figli o che mostrano gli outfit che sfoggia durante le dirette dell'Isola dei Famosi. Nelle ultime storie che la conduttrice romana ha pubblicato su Instagram, prima descrive uno dei suoi vizi golosi e, poi, mostra come si rilassa la domenica pomeriggio, anche se senza il suo Bastian.

Ilary Blasi ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra un'invitante torta con panna e fragoline di bosco e poi scrive: «Il mio vizio: la mimosa», aggiungendo un emoticon con gli occhi a cuoricino.

La seconda storia che Ilary ha postato è, invece, una foto in cui si mostra ai suoi follower mentre prende il sole e scrive semplicemente Domenica.

Con lei, non c'è il suo nuovo fidanzato Bastian Muller che, solitamente, durante i fine settimana è sempre in sua compagnia. I fan della coppia, però, non devono temere perché la loro storia d'amore sembra procedere a gonfie vele.

Ilary Blasi sta riscuotendo molto successo con la sua Isola dei Famosi che, ogni settimana, registra numeri davvero positivi. Inoltre, la conduttrice romana piace moltissimo anche sui social e, spesso, per le battute divertenti che fa, è protagonista di vari meme.