Ilary Blasi, mamma orgogliosa con Isabel: «La mia principessa». Le dolci foto su Instagram

Ilary Blasi è una delle conduttrici italiane più chiacchierate del momento: prima per la separazione burrascosa da Francesco Totti, poi per la sua nuova storia d'amore con l'imprenditore tedesco Bastian Muller e, infine, per la sua nuova avventura con l'Isola dei Famosi che comincerà domani, lunedì 17 aprile. Ilary resta, però, sempre fedele al suo ruolo di mamma presente e premurosa, come dimostrano le ultime foto e video che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Nelle ultime storie Instagram che Ilary Blasi ha pubblicato, riprende sua figlia più piccola, Isabel mentre si diletta nel suo sport preferito (che è anche quello che pratica), ovvero il pattinaggio a rotelle. La bambina realizza alcune figure ed è molto concentrata, anche se, allo stesso tempo, dal suo visino traspare un po' di emozione. Effettivamente, si trattava di una competizione perché, in seguito, Ilary ha postato un'altra storia in cui fotografa Isabel con in mano una coppa e scrive: «Terza classificata». Infine, la conduttrice romana posta una dolce foto accompagnata dalla dedica: «La mia principessa».

Ilary Blasi è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo ha specificato subito che non avrebbe parlato della sua separazione da Francesco Totti e ha, invece, presentato la nuova edizione dell'Isola dei Famosi.