Ilary Blasi, la foto delle vacanze manda i followers in tilt: «Ma come ti sei ridotta?»

Ilary Blasi si sta godendo la sua vacanza in Thailandia insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller. Mentre pubblica diverse foto del suo soggiorno però piovono critiche. Tanti utenti hanno discusso il modo di mostrarsi della Blasi che non è piaciuto ed è stato definito eccessivo e volgare, come spesso accade poi, alcuni hater hanno anche fatto osservazioni poco piacevoli sul suo aspetto fisico definendola «un mucchio di ossa».

Nell'ultimo post Ilary fa una panoramica di alcuni scatti della vacanza, prima tra tutti spunta una foto in cui mostra il suo lato b dentro una piscina, molto provocante, che però ha scatenato i follower. C'è chi la critica sostenendo che una madre di famiglia non dovrebbe mostrare queste nudità e chi discute invece proprio il fatto di mostrarsi in questo modo sui social: «Ormai è tutto un apparire, mostrare il lato B a che pro? Perennemente in posa, di naturale ormai non vedo più nulla. Peccato».

C’è poi chi ha azzardato un paragone con la Bocchi, la nuova fidanzata di Totti: «Comunque Noemi non è volgare e coatta come Ilary che ormai per farsi notare fa solo foto con il sedere di fuori». E un follower ha invece puntato il dito contro la presunta eccessiva magrezza: «Ma in che stato sei ridotta? Un sacchetto di ossa. Le donne, quelle vere e quelle belle, sono un’altra cosa. Rimettiti», un altro aggiunge: «Tutte ste foto non sono altro che una sofferenza enorme che porta dentro. Non le va proprio giù che il capitano l’abbia sostituita nella vita. Quello che mostra è una infelicità ben nascosta. Comunque senti a me, non ci pensare…piuttosto magna».