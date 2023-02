Ilary Blasi e Bastian, prima foto hot: gambe nude, siede in braccio a lui. Fan in delirio

Il buongiorno si vede dal mattino. E per Ilary Blasi è senz'altro un bel buongiorno. Più hot che dolce. Nelle sue stories Instagram, l'ex signora Totti condivide uno scatto che non lascia dubbi: seduta in braccio a Bastian, senza pantaloni ma con solo il maglione e le scarpe. Di Bastian, invece, si vedono solo le mani che avvolgono il fondoschiena di Ilary e le sue gambe dove la showgirl è seduta. I volti non si intravedono, ma si percepisce a vista il legame sempre più forte. In vacanza insieme a Monaco, i due non lasciano dubbi: la storia procede a gonfie vele e sotto i riflettori social.

In partenza da circa 24 ore, i due non hanno non avuto nessun freno sul mostrarsi insieme e, soprattutto nella città natale di Bastian. Infatti, i rumors sostengono che la showgirl sia pronta per le presentazioni in famiglia. Quale momento migliore?

Bastian e Ilary sono in viaggio da ieri. Monumenti, laghi, paperelle, cibo: la showgirl ha immortalato in una serie di stories tutti i posti che sta vedendo a Monaco di Baviera. E da subito, l'ex signora Totti non ha lasciato dubbi che sia un viaggio a due. Nelle stories infatti, Ilary ha pubblicato piatti tipici con porzioni per due: salsicce, polenta e due birre bionde. La coppia sta pranzando insieme e chissà se, fra una visita e l'altra, non ci siano già le presentazioni in famiglia?

La storia d'amore fra Ilary e Bastian sembra procedere a gonfie vele quasi da far dimenticare la guerra in Tribunale con l'ex marito Francesco Totti, anche lui preso dalla nuova fiamma Noemi Bocchi. Ma se inizialmente, la conduttrice si nascondeva, ora niente sembra spaventarla e l'occhio dei paparazzi sembra essere diventato innocuo, tanto da farsi avanti da sola, pubblicando foto in compagnia e posti in cui compare sempre Bastian.