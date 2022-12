Ilary Blasi e la gaffe social da St.Moritz, con lei Michelle Hunziker e Isabel ma c'è anche Bastian? I dettagli della vacanza da sogno

Ilary Blasi è volata a St. Moritz per festeggiare il ponte dell'Immacolata. Con lei la sua amica Michelle Hunziker e le rispettive figlie. Secondo i ben informati con loro ci sarebbe anche Bastian, l'imprenditore tedesco nuovo fidanzato dell'ex moglie di Francesco Totti, che le avrebbe presentato proprio la Hunziker. Lui però non appare sulle foto che le due donne hanno condiviso sui social. Ma se così fosse sarebbe per i due la seconda vacanza insieme, con stavolta presente anche la piccola Isabel, figlia dell'ex letterina e di Totti.

Ilary Blasi, chi è il nuovo fidanzato Bastian? Il mistero del selfie: “vendetta” per Totti

Ilary Blasi, seconda vacanza con Bastian?

Quello che non è sfuggito ai piu' attenti follower è però un dettaglio social. Ilary Blasi avrebbe fatto una gaffe epica. Ormai la conduttrice de l'Isola dei Famosi ama condividere ogni momento delle sue giornate e anche in questa vacanza non si è risparmiata. Dell'arrivo nella località sciistica alle foto degli scorci innevati, l'ingresso dell'hotel in cui passera il weekend, la sua favolosa camera con annessa veduta panoramica sulle montagne, tutto si vede sulle stories dell'ex lady Totti.

Totti e Noemi Bocchi traslocano, ecco le foto della nuova casa: attico e super attico a Roma nord

Fin qui nulla di strano, peccato che l’ex moglie di Francesco Totti si sia resa protagonista di una vera e propria gaffe social. E visto che il suo profilo ormai vanta oltre 2 milioni di follower, ormai anche Ilary può essere definita un'influencer. E follower che aumentano equivale a sponsorizzazioni con brand e aziende. Così anche in questa vacanza pare che Ilary abbia stretto contratti di lavoro importanti.

Chanel Totti vittima degli haters, il body shaming su Instagram. L'ultima foto accende il web: «Sembri una 30enne, fai impressione»

La gaffe social

Nella story in cui mostra la sua stanza, l’ex Letterina di Passaparola ha scritto chiaramente che si tratta di un #suppliedby (quindi contenuto sponsorizzato). E i contenuti per Ilary da postare sono stati forniti dall’ente del turismo svizzero, che fornisce indicazioni su cosa mostrare o cosa scrivere.

Ma nella storia della Blasi c’è un elemento di troppo, e ai piu' attenti non è sfuggito: forse un !copia e incolla! che le è sfuggito di mano. Tra i tag e gli hashtag, c’è scritto infatti in maiuscolo un “GEOTAG St. Moritz”. Qui il partner le stava probabilmente indicando di taggare la località che la ospita, ma nella fretta a Ilary deve essere sfuggito, scivolone fatto.

La vacanza da sogno

Ilary alloggia nello splendido Kulm Hotel, struttura da (almeno) 1200 euro a notte. Per la camera più basica. Centro benessere di primo livello, cucina stellata, palestra all'avanguardia e tante altre attività, il Kulm Hotel viene considerato una delle eccellenze della cittadina svizzera.

Chi ha fatto per bene i compiti, invece, è Michelle Hunziker. Anche lei a St. Moritz da mercoledì pomeriggio, ha mostrato nelle sue storie i panorami innevati della sua Svizzera senza dimenticare di taggare l'ente del turismo. La Hunziker è comprensibilmente stata scelta come rappresentate per il turismo italiano in Svizzera, e così si è ritrovata nella facoltosa località sciistica insieme all'amica Ilary, che non ha mancato di mostrare tra le sue storie.