Ilary Blasi e Noemi Bocchi, sfida tra mamme. La frecciatina sui social non è sfuggita: ecco cosa è successo

Lotta all'ultimo marshmallow per Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Tutte e due hanno mostrato a distanza di pochi minuti l'una dall'altra una merenda alternativa a base di caramelle. Noemi ha condiviso l'immagine di alcuni marshmallow, lo stesso ha fatto Ilary aggiungendo la didascalia merende sane. Ma sembra che dietro ci sia ben altro.

Sembrerebbe che tutte e due andrebbero pazze per i dolci di zucchero, ma c'è chi pensa che una delle due abbia tirato una frecciatina all'altra. L'ipotesi è che Noemi volesse punzecchiare la Blasi che dopo aver mostrato una storia in cui arrostisce il marshmallow sui fornelli di casa inquadra poi la figlia più piccola che mangia soddisfatta il dolce. Noemi infatti dopo aver postato la foto con i dolci ne ha fatte seguire altre con i suoi bambini sulla neve, come a sottolineare uno stile di vita più sano.

Pare essere a tutti gli effetti una vera e propria sfida tra mamme. Non sono ancora noti i rapporti tra le due: l'ex moglie di Francesco Totti e mamma dei suoi tre figli non sembra nutrire particolare simpatia per la nuova compagna del campione della Roma, sebbene i tre ragazzi della coppia la frequentino regolarmente, andandoci anche in vacanza. Che la sfida di marshmallow sia stata l'ennesima frecciatina?