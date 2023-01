Ilary Blasi fa sul serio con Bastian, in montagna arrivano le presentazioni del nuovo compagno alla famiglia e agli amici: le foto

Il cielo sembra farsi sereno in previsione della separazione dell'anno: il clima tra Totti e Ilary sembra piu' sereno. Nessuno dei due si nasconde piu' ed entrambi vivono le loro nuovi relazioni alla luce del sole, (pare) anche con il benestare dei figli. Se il primo a uscire dalla tana, obbligato certo dal pressing dei paparazzi, era stato l'ex numero 10 della Roma con la sua Noemi, ora è la conduttrice de L'Isola dei famosi che mostra orgogliosa il suo "bel vichingo" di origine tedesche.

Ilary Blasi e Bastian Muller non si nascondono più: le foto romantiche su Instagram (dove compare anche un rolex)

Ilary presenta Bastian alla famiglia: le foto

Ormai neanche Ilary Blasi non si nasconde piu'. Dopo le vacanze a Capodanno a Bangkok con Bastian Muller, l'ex Lady Totti è uscita allo scoperto e da Parigi ha postato le prime foto con il nuovo compagno. Ora le cose si fanno veramente serie. Dopo che Francesco Totti è andato a convivere con Noemi Bocchi a Roma Nord, anche la conduttrice presenta la nuova fiamma ai figli. E non sono piu' i soli giornali di gossip a raccontarlo ma lei stessa che condivide le storie sul suo profilo Instagram.

L'ultimo weekend i due nuovi fidanzati lo hanno passato sulla neve in trentino insieme alla famiglia e alle amiche storiche della bella romana che pare proprio aver perso la testa per l’uomo d’affari tedesco.

Gli scatti social

La showgirl in realtà non voleva stavolta postare foto con Bastian, così tra pose seducenti nella neve e una cioccolata calda con la sorella Silvia, si era ipotizzato che Ilary avesse deciso di passare qualche giorno tra donne. Ma a “tradire” la conduttrice è stato un compagno di vacanze, che ha deciso di postare una foto della comitiva in cui si vede anche l'imprenditore. Insomma l'amore procede ad alta quota tra i due e dai rumors pare anche che l'ex moglie di Totti abbia già presentato il bel tenebroso ai figli: Christian, Chanel e Isabel.

Chanel Totti a casa di papà

E mentre mamma Ilary era in montagna con Bastian, Chanel Totti ha optato per un weekend nella Capitale. La domenica l’ha trascorsa in famiglia con papà Francesco Totti e Noemi Bocchi. Non ha problemi la ragazza a passare dei momenti con la nuova compagna del padre, ma qualche giorno fa ha postato sui suoi social una foto con la mamma, con la scritta: "Prima di tutto"

Totti e Ilary, a che punto è la separazione?

Insomma Ilary è serena in montagna con Bastian, Totti felice nella nuova casa con Noemi, e tutti i figli perfettamente inseriti nei nuovi equilibri familiari. Pare tutto filare liscio nella direzione di una separazione consensuale. Mancano però ancora gli accordi ufficiali tra i due team legali. Chissà se riusciranno a concludere la stragiudiziale prima di arrivare nelle aule. Va avanti intanto anche il processo dei Rolex.