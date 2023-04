Ilary Blasi (vestita come Crudelia De Mon) all'Isola dei Famosi scherza su Francesco Totti

Ilary Blasi come Crudelia De Mon. Abito nero e bianco, pettinata come il personaggio Disney per la prima de L'Isola dei Famosi. Sorridente, nuovamente felice e provocatoria. Si lo è stata. Basta vederla e ascoltarla:

Ma non finisce qui: «Per uno che va, ce n'è sempre uno che arriva...». Parla di Bastian Müller? No. Parla di Enrico Papi.

Isola dei Famosi 2023 al via, stasera la prima puntata: al fianco di Ilary Blasi Vladimir Luxuria ed Enrico Papi

Poi lancia il claim di quest’anno è: «Il meglio deve ancora venire…». E il meglio non è solo l'inizio della prima punta de L'Isola dei Famosi in diretta dall'Honduras.

E visto che si parla di uomini importanti nella sua vita. C'è naturalmente anche Alvin: «Lui è la mia certezza, senza di lui non potrei farcela. No Alvin, no Isola». E l'inviato de l'Isola arriva in moto d'acqua, con la musica di 007 vestito in smoking sopra, in costume sotto. Poi tocca ai primi naufraghi.

La serata prosegue

Poi arrivano i Bonitos, Jhonatan e Luca. Due modelli che fanno impazzire Vladimir Luxuria, ma anche Ilary Blasi. Non mancano le battute ed Enrico Papi si accorge subito che gli occhi della ex signora Totti sono particolarmente luminosi: «Ma che ti succede Ilary? Hai l’ormone ballerino?». E poi altre battute sempre su altri uomini, concorrenti sull’Isola. Uno dei due modelli, la vera sorpresa di questa prima puntata del reality in onda in diretta dall’Honduras, se ne tornerà a casa. Chi vincerà la prova resterà.