Ilary Blasi cancella tutte le foto di Totti dal profilo Instagram. E il capitano che cosa ha fatto?

Ci deve essere voluto parecchio tempo, sia che l'abbia fatto lei da sola sia che Ilary Blasi si sia fatta aiutare, ma alla fine tutte le foto in cui appariva insieme a Francesco Totti sono state rimosse dal profilo Instagram della showgirl. E senza la possibilità che quelle foto un giorno ritornino, come accadeva ad esempio a quei personaggi della nomenklatura sovietica che venivano periodicamente cancellati o "riammessi" nelle foto scattate durante eventi pubblici, magari in quelle molto viste dei personaggi di potere che assistevano dal balcone alla parata del 9 maggio sulla Piazza Rossa: era il loro rapporto con il regime a guidare quel taglia-incolla che spesso produceva strani "vuoti" in foto di gruppo.

No, quelle foto del capitano insieme alla conduttrice non riemergeranno più tra i file del social di Ilary che ha scelto una per una fra le tante foto, facendo attenzione a non eliminare quelle in cui ci sono i figli della coppia. Un lavoro mica da poco perché si è trattato di eliminare immagini che coprono gran parte di un rapporto durato quasi vent'anni. E con l'inizio della nuova edizione dell'Isola dei famosi che si avvicina.

L'operazione, che non va inserita fra quelle legate alla sempre più diffusa cancel culture, è avvenuta mentre Ilary Blasi è impegnata in una vacanza con il nuovo compagno, Bastian Muller.

E Totti, viene da chiedersi, che ha fatto sui suoi suoi profili social dopo avere scoperto di essere scomparso da quelli di Ilary? Almeno al momento non ha fatto proprio nulla. Meglio pensare alla questione del divorzio per la quale non sembra si sia ancora trovato un accordo.