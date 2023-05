Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano: «Con Romina Power? Non ho rapporti. Ho sofferto il gossip tra i miei genitori»

Portare il cognome di Al Bano non è semplice, può essere un peso. Lo è stato sicuramente per Jasmine, nata dall'amore tra il cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso.

Al Corriere della Sera la giovane Carrisi parla di musica, di quanto suo papà le sia vicino. Tanti consigli, tanto interesse per una musica che alla fine «è molto diversa da quella che fa lui». Ma per Jasmine suo padre, sul palco, resta un esempio.

Al Bano: «Mia figlia Ylenia? Io so com'è andata veramente. Ho pensato al suicidio ma poi ho sentito Dio»

Ma a pesarle di più non sono i paragoni con suo padre ma le volte in cui la sua famiglia è finita sui giornali di gossip. «Non l’ho vissuta benissimo - ha ammesso ancora al Corsera - mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine».

Cosa avrebbe preferito Jasmine? «Che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose».

Jasmine vive in una famiglia allargata. Tra fratelli e sorelle sono sei in totale. «Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi».

Domanda del Corsera: Vede anche Romina Power? Risposta: «No, con lei non ho rapporti».