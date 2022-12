Jasmine Carrisi a Storie Italiane: «Io vittima di bullismo a causa della mia famiglia»

Jasmine Carrisi ospite a Storie Italiane ha raccontato della difficoltà di essere figlia di due persone famose. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha ammesso di aver avuto molte difficoltà a scuola, da bambina, proprio per la sua famiglia, sostenendo di essere sempre stata additata come figlia di.

«Non ho mai subito in modo specifico e diretto forme di bullismo, ma l'idea che tutti sapessero cosa succedeva o non succedeva all'interno della mia famiglia mi ha sempre messo molto a disagio con gli altri ragazzi». La figlia di Al Bano ammette di non aver vissuto bene la grande esposizione mediatica della sua famiglia, almeno per i primi anni, poi spiega: «Ne ho colto gli aspetti positivi».

Cantante come il papà ha iniziato ad approcciare al mondo dello spettacolo, ma anche qui le critiche non sono mancate. Spiega di aver subito molti insulti sui social, di essere stata criticata tanto non solo perché considerata una raccomandata ma di essere stata offesa anche per la sua fisicità: «Ci sono giornate che sto un po' giù in cui questo tipo di commenti mi ferisce molto, altri in cui non ci faccio caso».

A chi le dice che la carriera professionale come figlia di Al Bano è sicuramente più semplice lei replica: «Non lo è affatto, anzi, spesso ci sono molte aspettative su di te che ti fanno vivere male la cosa. Può capitare che ti chiamino perché hai un padre famoso, sì, ma poi sta a te dimostrare quello che vali».