Jennifer Lopez e Ben Affleck in crisi: «Se si potesse divorziare per follia momentanea, lo farebbe». E lei cancella il tour estivo

Jennifer Lopez e Ben Affleck starebbero divorziando anche se nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni chiare ed esaustive in merito. Gli indizi di un'imminente separazione, però, si fanno sempre più numerosi: lei che cerca casa da sola, lui che non la accompagna al Met Gala ma due giorni prima partecipa alla presentazione del film di Matt Damon (The Instigators), le voci di fonti vicine a Jen e Ben che darebbero per finito il matrimonio e chi più ne ha più ne metta. Ora, come rivela Vanity Fair sarebbero anche emerse le cause della probabile (se non certa) rottura dei Bennifer.

La separazione di Jennifer Lopez e Ben Affleck

"La minestra riscaldata non è mai buona" si dice ma, poi puntualmente, si infila di nuovo in microonde per capire se può andare lo stesso. La metafora serve un po' a descrivere ciò che è capitato a Jennifer Lopez e a Ben Affleck che, prima del matrimonio nel 2022, si erano lasciati quasi vent'anni prima a causa di incomprensioni e differenze caratteriali. Stando a quanto riporta Vanity Fair, la cantante e l'attore hollywoodiano starebbero per separarsi di nuovo perché lei sarebbe troppo concentrata nel suo lavoro e i suoi impegni - tra il tour mondiale This Is Me... Live e il nuovo film Atlas - «avrebbero creato un distacco fisico ed emotivo difficile da colmare».

Inoltre, come rivela Page Six, fonti vicine a Jennifer e Ben avrebbero dichiarato: «Lei l'ha logorato con il suo lavoro... Se ci fosse un modo per divorziare per motivi di follia temporanea, lo farebbe».

Jennifer Lopez annulla il tour estivo

Jennifer Lopez ha anche annullato il suo tour estivo negli Stati Uniti, This is me…Live e, come si legge su Vanity Fair, la notizia è giunta ai fan tramite la newsletter inviata per e-mail.

Nel comunicato si legge: «Sappiate che non avrei mai preso questa decisione se non la sentissi assolutamente necessaria. Sono davvero addolorata e devastata per avervi deluso. Prometto che mi farò perdonare e saremo di nuovo tutti insieme. Vi amo tanto, alla prossima». Fonti vicine alla cantante fanno sapere: «Si sta prendendo del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici intimi».

Non è dunque ancora detta l'ultima parola: di recente un'altra fonte ha spifferato a Us Weekly: «Jennifer e Ben si stanno prendendo un po’ di tempo per capire se la relazione sia giusta o meno per entrambi». Quindi, non resta che aspettare i prossimi sviluppi e se son rose... fioriranno!