Jennifer Lopez e Ben Affleck, litigio in strada: il gesto diventato virale sui social

E' diventato virale il video di Ben Affleck. Sui social circola il suo video dell'attore mentre sbatte la portiera dell'auto in faccia alla compagna Jennifer Lopez. Le immagini del gesto, considerato poco educato, sono diventate virali. Sono bastati pochi secondi per scatenare la curiosità dei fan della coppia, ormai ritrovata e amatissima. Dal video di Tiktok, si vede la coppia avvicinarsi insieme ad un’automobile parcheggiata. La cantante entra in fretta e furia, lasciandosi Ben Affleck alle spalle, che le tiene aperta la portiera come un vero gentiluomo. Lo sguardo dell’attore in volto è molto cupo, quasi arrabbiato, come se fra i due ci fosse stato un litigio. Ecco dunque che quando Jennifer Lopez prende posto sui sedili, lui le sbatte la portiera in faccia con una violenza.

L'effetto

Inutile rimarcare l'effetto eco che il video ha avuto sui social.

La clip ha fatto il giro del web, guadagnandosi in men che non si dica milioni di visualizzazioni sul social. Nella clip emerge un dettaglio interessante: negli ultimi secondi, Ben Affleck si rende conto che c’è qualcuno che lo sta filmando e alza la mano stizzito come per chiedere all’utente che poi ha caricato il video di smettere di importurnarlo, invadendo così la sua privacy.