Jennifer Lopez, svelati i 5 segreti della sua bellezza: dalla passaggiata dell'ornitorico (per il lato B) alla crema per il viso (senza rughe)

Ha 53 anni ma ne dimostra 25. Jennifer Lopez, cantante, musicista, attrice, produttrice (e chi più ne ha più ne metta) ha un fascino e una bellezza che lasciano senza parole. Fisico statuario, pelle luminosa, e niente botox. Ma qual è allora l'elisir di JLo?

​Jennifer Lopez in super forma a 50 anni con il #10dayschallenge: la sua dieta diventa virale

JLo, i 5 segreti di bellezza

La moglie di Ben Affleck (che ha riconquistato dopo 20 anni) ha condiviso con i suoi follower i suoi 5 segreti per restare in forma nella sua newsletter On the JLo Jennifer Lopez. E mentre lancia la sua crema super idratante per il corpo su Instagram, con una foto nuda che ha fatto saltare dalla sedia tutti i follower (e i non), vediamo insieme i consigli della star.

Dieta Express, -5 chili in 7 giorni: il menù senza (troppe) restrizioni per tornare in forma

1. Dormire almeno 8 ore a notte

Nella sua seguitissima newsletter, la star ha più volte ripetuto quanto sia fondamentale, per mantenere un bell'aspetto, dormire bene. «Non diamo abbastanza valore al sonno. Apprezziamo essere sempre impegnati e lavorare sodo - e devo ammettere che nessuno viene coinvolto in quella corsa al successo più di me».

JLo ha capito l’importanza del sonno solo crescendo: a 20 anni quando la sua vita andava a tutto velocità ha sofferto di attacchi di panico. E riposare meglio è stata la soluzione. «Ho scoperto, tuttavia, che il sonno è uno dei segreti di bellezza più sottovalutato in circolazione. Dormire almeno dalle 7 alle 9 ore ogni notte può cambiarvi completamente la vita».

2. Seguire uno stile di vita sano

No agli alcolici, alla caffeina e alle sigarette. l'intervista in cui Jennifer Lopez parlava del suo stile di vita è divenatta virale. «Questi vizi ti rovinano davvero la pelle», aveva detto. Allo stile di vita a zero vizi ci abbina anche una dieta molto bilanciata (e rigida). La star infatti mangia cibi organici e ricchi di nutrienti ed evita gli alimenti trasformati e lo zucchero raffinato. JLo beve costantemente del tè allo zenzero con una fetta di limone. Un vero e proprio toccasana dalle diverse proprietà benefiche. Lo zenzero contiene infatti il gingerolo che è una sostanza dai potenti effetti antinfiammatori e antiossidanti, in grado di aiutare a ridurre lo stress ossidativo, che riduce la tonicità. Lo zenzero è anche ottimo per la salute: combatte il raffreddore, migliora la digestione, riduce la nausea e abbassa i livelli di zucchero nel sangue. In più favorisce la perdita di peso nella zona dell’addome, della vita e dei fianchi. E soprattutto: previene l’invecchiamento precoce e quindi la perdita di collagene.

Jennifer Lopez su Instagram lancia una crema di bellezza. E arriva il film "Un matrimonio esplosivo" su Prime Video

3. La routine fitness di JLo (da fare 4 volte a settimana)

Fisico mozzafiato, e fitness routine da copiare. JLo lavora con l'allenatore olistico di pesi David Kirsch, seguendo un «regime disciplinato di esercizi, nutrizione e integratori» ed è radicato nella filosofia Mente sana, corpo sano. E nel suo allenamento non può mai mancare sicuramente la passeggiata dell'ornitorinco. Esercizio fondamentale per i glutei. La tecnica comporta fare uno squat basso e mantenere la posizione mentre si cammina avanti e indietro. Per fare la passeggiata dell'ornitorinco dobbiamo seguire i seguenti passaggi: Ci mettiamo le mani sulla testa. Allarghiamo le gambe all'altezza delle spalle. Le punte dei piedi dovrebbero essere rivolte verso l'esterno e dritte in avanti, non asimmetriche. Abbassiamo i fianchi fino a posizionare le gambe a un angolo di 90 gradi. E poi via con passo avanti e altri indietro per 12 ripetizioni in un minuto ognuna.

4. Cura della pelle

La crema solare va messa sempre! Probabilmente è il consiglio più diffuso tra le celebrità di Hollywood, ma JLo è la prova che dovremmo davvero indossare un crema solare ogni giorno, anche quando non c'è il sole. E se gli effetti sono quelli che vediamo su JLo ci conviene seguire il consiglio. La sua beauty routine comincia dal latte detergente per rimuovere ogni tipo di residuo di trucco, poi continua con crema idratante e con protezione solare, quest’ultima a sua avviso essenziale per ridurre al minimo la comparsa dei segni del tempo.

5. Il mantra quotidiano

Ma la bellezza esteriore parte da quella interiore. Questo dovremo averlo imparato: ecco quindi che la star ci spiega il suo. JLo recita ogni mattina: «Sono giovane e senza tempo ad ogni età», e anche: «Sono aperta e ricettiva a tutta la bontà e l'abbondanza che l'universo ha da offrirmi». Lo afferma da sempre: «Penso davvero che la bellezza venga da dentro: devi mantenere sincronizzati mente, anima, corpo e spirito. Credo fermamente nella meditazione. Quando siamo felici e proviamo gioia e amore, irradiamo bellezza».