Juliana Moreira diventa cittadina italiana (dopo 18 anni), la commozione in un video: «Grazie Italia per avermi accolta»

Juliana Moreira è diventata cittadina italiana. A distanza di 18 anni dal suo arrivo in Italia, la showgirl originaria di San Paolo, Brasile, ha ricevuto oggi la cittadinanza italiana. In un video postato su Instagram la moglie di Edoardo Stoppa, mostra tutta la sua commozione. Juliana si è recata stamattina presso il Comune di Milano per la tanto desiderata firma e tra i sorrisi e le lacrime ha festeggiato con la sua famiglia esprimendo una sua riflessione sull'argomento.

Juliana Moreira ottiene la cittadinanza italiana

«E da oggi anche metà italiana senza dimenticare le mie origini brasiliane da un mix di paesi, ma ricordando in questo momento anche tutti i miei antenati che arrivano dalla guerra in un lontano brasile - ha scritto Juliana Moreira a corredo del video pubblicato sul suo profilo Instagram -. Quando dicono extracomunitari in modo dispregiativo io ricordo sempre questa cosa, che nel periodo della guerra per fortuna di tantissimi hanno trovato il Brasile e che per me tutto il mondo è paese.

Orgogliosa si essere Brasiliana, Juliana è in Italia che ha costruito la sua famiglia. Nel 2017 si è sposata con Edoardo Stoppa, inviato di Striscia La Notizia, Edoardo Stoppa con il quale aveva già avuto due bambini, prima nel 2011 (Lua Sophie) e poi nel 2016 (Sol Gabriel).