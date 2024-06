Kanye West denunciato per molestie sessuali dalla sua ex assistente: «Si toccava al telefono e mi mandava foto e video espliciti»

Dopo essere stato denunciato per aver presumibilmente picchiato un uomo per aver molestato Bianca Censori, Kanye West torna sulle pagine della cronaca giudiziaria americana con una nuova denuncia, stavolta da parte della sua ex assistente, Lauren Pisciotta. La ragazza ha denunciato il rapper per molestie sessuali. La ragazza ha accusato il musicista di averla licenziata successivamente all'invio di foto e video suoi a sfondo sessuale. Pisciotta è diventata famosa come modella di OnlyFans per aver pubblicato fotografie in bikini e lingerie e guadagna oltre un milione di dollari all'anno.

Cosa è successo tra i due

West ha assunto Pisciotta nel luglio 2021 mentre stava progettando la sua linea di moda.

La ragazza ha collaborato con lui anche in tre canzoni del suo penultimo album Donda. Un anno dopo il cantante ha voluto "giocare a fare Dio" pure con lei (Kim Kardashian e Bianca Censori ne sanno molto della sua mania di controllo sulle proprie partner) e le ha chiesto di cancellare il suo account OnlyFans promettendole di pagarla un milione di dollari se avesse esaudito la sua richiesta.

La ragazza all'inizio sembrava d'accordo con lui ma poi il rapper ha cominciato a inviarle una serie di messaggi al cellulare, tra cui uno come questo: «Vedi, il mio problema è che ho voglia di sc***re ma poi dopo che ho sc***to voglio che una ragazza mi dica quanto duramente l'ho fatto. Poi voglio che mi tradisca». I messaggi sono diventati sempre più volgari con la descrizione del pene di Ye e le sue fantasie con le donne.

Masturbazione al telefono e video hard

In un altro, il rapper ha ammesso di avere un «c***o razzista» e di «guardare le foto di donne bianche con c**i neri e farò a pezzi il mio c***o razzista picchiando a sangue la sua grossa f**a nera» sprofondando nella violenza e nell'irrazionalità più profonda. Durante le conversazioni telefoniche con la ragazza si masturbava e le chiedeva se poteva sentire o indovinare cosa stesse facendo. Pisciotta sostiene che fosse anche fissato con le dimensioni del pene dei suoi fidanzati. Kanye le avrebbe anche inviato foto compromettenti e almeno due video in cui faceva sesso con una modella.

Il musicista l'ha promossa poi a capo del suo staff per le sue varie società con uno stipendio di 4 milioni di dollari. Nell'ottobre 2022 l'ha licenziata offrendole una buonuscita di 3 milioni di dollari, da lei accettata ma mai pagata dal rapper. Quindi la ragazza adesso gli ha fatto causa per violazione del contratto lavorativo, molestie sessuali, licenziamento illegittimo e ambiente di lavoro ostile.