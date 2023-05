Kasia Smutniak e la figlia Sophie Taricone, prima uscita pubblica. Fan in delirio: «Ma è uguale a Pietro!»

Prima uscita in pubblico. Uniti, in total black, sul red carpet del Festival del cinema di Cannes sfilano Kasia Smutniak, la figlia Sophie Taricone e il compagno, il produttore Domenico Procacci. Dopo la morte di Pietro Taricone, l'ex gieffino deceduto in un incidente con il paracadute, Kasia si è chiusa in un profondo silenzio stampa per diversi anni. Solo col tempo ha ricominciato a vivere, grazie anche all'amore per la piccola Sophie che oggi è maggiorenne e sembra la reincarnazione del padre.

La somiglianza

Belle e sorridenti, insieme al nuovo compagno di Kasia, Sophie e l'attrice sembrano sorelle.

Se Kasia sembra non essere stata scalfita dal tempo che passa, è impossibile non notare la netta somiglianza tra Sophie e il padre Taricone. «Ha il viso di Pietro....che magia rivedere in un figlio certe somiglianze .....mi auguro anche nel carattere.....era più unico che raro», «Tua figlia è uguale a Pietro», «Ma che bella anche Sofhie....», «Quanto Pietro c’è in Sophie!» si legge sotto il post, oltre alla miriade di complimenti per la bellezza di Kasia.