«Kate ha il volto gonfio»: il giallo della foto e l'imbarazzo per lo zio al Grande Fratello Vip, tutti i guai della principessa

Kate come sta? Spunta una luce in fondo al tunnel della lunga e imperscrutabile convalescenza di Kate Middleton, consorte dell'erede al trono britannico William; ma sui tempi di un vero ritorno in scena aleggiano ancora parecchie ombre. Un primo spiraglio ha provveduto a darlo oggi il governo di Londra, sebbene con un mezzo pasticcio protocollare, annunciando nero su bianco - in mancanza per ora di conferme da palazzo reale - la presenza della 42enne principessa di Galles alla parata militare dell'8 giugno in vista di Trooping the Colour, celebrazione pubblica (non anagrafica) del compleanno del sovrano che culminerà il giorno 15.

Kate Middleton come sta: quando comparirà in pubblico?

Kate Middleton, è sempre un giallo il suo ritorno in pubblico.

Il muro di riserbo innalzato attorno alla futura regina rimane d'altronde per ora invalicabile: salvo lo scatto rubato ieri da un paparazzo della testata scandalistica americana Tmz, e non pubblicato nel Regno nemmeno dai tabloid nelle edizioni cartacee, in ossequio alla privacy pretesa dall'istituzione monarchica a nome della «principessa Catherine». Una foto che immortala Kate (per la prima volta da dicembre) a bordo di un'Audi 4X4 guidata da sua madre Carole nei dintorni del parco del castello di Windsor, nascosta dietro un paio di occhiali da sole. E col volto apparentemente un po' gonfio, come di chi assume certi farmaci.

Immagine che comunque sgombera se non altro il campo dalle illazioni e i complottismi più estremi moltiplicatisi sulla scia del perdurante silenzio stampa di Kensington Palace: in un contesto in cui la famiglia reale deve fare pure i conti col cancro diagnosticato il mese scorso a re Carlo III (il quale viceversa continua peraltro a mostrarsi in pubblico almeno per i doveri istituzionali indoor, come l'udienza accordata al cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, alla vigilia della presentazione in Parlamento della manovra finanziaria di primavera del governo di Rishi Sunak); con l'inspiegata defezione recente dell'ultimo minuto di William a una commemorazione solenne di Costantino di Grecia; o ancora con la settimana di riposo appena imposta alla regina Camilla, 76 anni.

Kate Middleton e la convalescenza

Sia come sia, l'appuntamento di giugno con la grande rentrée di Kate è ora segnato sul calendario. Accreditato da una nota del ministero della Difesa in cui si assicura che la futura regina non solo sarà fra i sudditi ai festeggiamenti di popolo di Trooping the Colour (5 mesi prima del 76esimo genetliaco anagrafico di Carlo del 14 novembre), ma dovrebbe poter essere in grado di passare in rassegna le truppe nella sua uniforme di colonnello comandante d'onore delle Irish Guards. Il tutto mentre a inquietare ulteriormente la Royal Family non mancano intanto nuovi motivi di potenziale imbarazzo innescati proprio da casa Middleton.

Kate e l'imbarazzo per lo zio al Gf Vip

Con l'ingresso nel cast del Grande Fratello Vip britannico, sugli schermi di Itv, della pecora nera di famiglia, Gary Goldsmith, zio di Kate: implorato vanamente di non esibirsi dagli stessi genitori della principessa (reduci a loro volta da una brutta storia di debiti non pagati sullo sfondo della bancarotta dell'azienda familiare); e invece deciso a consegnarsi per soldi al trash del reality show, a costo di lasciarsi magari andare a chiacchiere incaute sul parentado reale.