Rose Hanbury, chi è la presunta amante del principe William che gli inglesi chiamano «la nuova Camilla»

C'è già chi l'ha soprannominata "la nuova Camilla": Rose Hanbury, ex modella e consulente politica, torna al centro dell'attenzione per una presunta relazione clandestina con il principe William. Dopo la malattia di Kate Middleton e il caso della foto ritoccata, sul web sono cominciate a circolare diverse teorie sulla "sparizione di Kate". Una di queste riguarderebbe proprio il matrimonio in crisi e Il suo nome non risuona nuovo, dato che si parlò di un tradimento già nel 2019.

Chi è Rose

Rose Hanbury è un ex modella e consulente politica, nata nel 1984, sposata con David Cholmondeley, settimo marchese di Cholmondeley, di 24 anni più vecchio di lei. È legata ai regnanti da una storia familiare: la sua nonna, Lady Elizabeth Lambart, fu damigella d'onore al matrimonio tra la Regina Elisabetta e il principe Filippo, nel 1947.

Le due sarebbero state in contatto, da buone amiche, fino al 2016, anno in cui Lady Elizabeth è venuta a mancare. Il rapporto con il principe William sarebbe da considerarsi il frutto di un'annosa conoscenza. Dall'unione con il marito sono nati tre figli, cresciuti insieme ai figli della coppia reale. Vivono a Houghton Hall, una tenuta nel Norfolk che si trova vicino ad Anmer Hall, residenza preferita del principe William e Kate Middleton.



Marito e figli



La coppia formata da Rose Hanbury e David Cholmondeley, settimo marchese di Cholmondeley, di 24 anni più vecchio di lei, hanno tre figli, i gemelli Alexander Hugh George e Lord Oliver Timothy George, nati nell'ottobre 2009, e Lady Iris Marina Aline Cholmondeley, nata nel marzo 2016. Lord Oliver Cholmondeley fu paggio d'onore all'incoronazione del Re Carlo III e della regina Camilla.



Il presunto astio tra Kate Middleton e Rose Hanbury



Negli anni il gossip inglese ha sempre parlato di Kate Middleton e Rose Hanbury come due care amiche, prima del drastico allontanamento arrivato in parallelo alle voci sul presunto tradimento. Le due avrebbero avuto uno screzio, in seguito al quale Kate avrebbe chiesto a William di allontanare Rose Hanbury e di non considerarla più come una delle sue più strette confidenti. I motivi dell'amicizia interrotta non furono mai resi noti, nel 2019 una fonte anonima al The Sun raccontò: "È risaputo che hanno avuto una frattura, erano vicine, ma non è più così". L'episodio più recente che trova conferma nell'astio della principessa risale all'anno scorso, quando, secondo i pettegolezzi a Corte, Camilla ha invitato la Hanbury all'incoronazione di Re Carlo III. Comportamento che avrebbe fatto storcere il naso alla Middleton al punto da non inchinarsi davanti alla nuova Regina.