Khloé Kardashian single? L'indizio social scatena il gossip: «Andare avanti è difficile, ma...»

Il mondo del gossip è certo. Khloé Kardashian è di nuovo single. Gli indizi social lasciati dall'influencer e star dei reality show americani non sembrano lasciare dubbi. La sorella di Kim Kardashian dopo ben 7 anni di relazione fatta di tira e molla e momenti di profonda tristezza con Tristan Thompson - dalla quale è anche nata la piccola True - da settimane ormai appare da sola sui social network e i suoi post sono sempre più malinconici.

Mentre la celebre sorella ha trovato di nuovo l'amore, Khloé ha condiviso altri indizi su Instagram che la allontanano definitivamente dal suo fidanzato storico. La 38enne star dei social degli Stati Uniti, nei giorni scorsi, ha pubblicato sette storie automotivazionali che la stanno ispirando in questo momento difficile. E i fan del gossip non hanno più dubbi.

«Andare avanti è difficile»

La co-fondatrice di Good American su Instagram ha pubblicato la citazione di Drake: «Andare avanti è difficile. Sono stanca delle persone che mi dicono "passa oltre". Sono stanca delle persone che mi dicono "ci vorrà tempo"». Una chiara frase che lascia poco scampo alle interpretazioni e che sta scatenando gli esperti di pettegolezzi di tutto il mondo, ma che non si ferma qui.

Khloé Kardashian, infatti, ha proseguito nel suo sfogo con i follower: «So che ci vuole tempo. Voglio solo qualcuno che capisca quanto sia difficile tutto questo. Qualcuno che c'è stato. Chissà cosa dire davvero. Anche se non hanno parole per esprimere quello che sento». Ma l'influencer non è ancora soddisfatta e continua a pubblicare frasi che fanno intendere la fine della sua love story: «La gentilezza è ancora veleno per una persona tossica. Non esagerare mai in spazi in cui le persone si impegnano a fraintendere le tue intenzioni». Poi però arriva la reazione, un colpo d'orgoglio che fa ben pensare sul suo progressivo ritorno alla normalità.

Dopo tante storie colme di tristezza, ecco arrivare la storia che mostra l'influencer alle prese con la palestra con gli addominali scolpiti mentre indossa un reggiseno sportivo bianco e leggins. Khloé potrebbe finalmente essere libera dalle grinfie del cestista dei Los Angeles Lakers, Tristan Thompson, rinomato per essere un donnaiolo. Nonostante la loro separazione, avvenuta nel dicembre del 2021, tra i due ci sono stati numerosi ritorni di fiamma. Ma adesso Khloé sembra aver scritto la parola fine per sempre.