Kim Kardashian: «Piango tutte le sere fino ad addormentarmi, quanto è difficile crescere da sola 4 figli»

Kim Kardashian si è aperta su alcuni aspetti della sua vita, tra cui la maternità. Non è facile per nessuno crescere 4 figli ancora piccoli, tantomeno se il tuo nome è Kim Kardashian. L'imprenditrice americana ha confessato che spesso la sera si addormenta con le lacrime agli occhi per lo stress accumulato durante la giornata trascorsa con i figli.

Andiamo a vedere cosa ha rivelato ai microfoni del podcast On Purpose with Jay Shetty, con Jay Shetty, dove è stata ospite durante l'ultima puntata.

Kim Kardashian è mamma di 4 bambini avuti dall'ex marito, il rapper americano Kanye West, ora chiamato Ye: North, 9 anni, Saint, 7 anni, Chicago, 5 anni e Psalm di 4 anni.

Durante il podcast ha raccontato di quanto sia difficile essere genitori e combattere da soli per crescere bene 4 bambini che hanno personalità e caratteri molto diversi tra loro.

«È il lavoro più gratificante di tutto il mondo. Lo è. Non c'è niente che possa prepararti - ha detto Kim Kardashian - Non mi interessa quanto aspetti. Non mi interessa cosa stai aspettando. Non sei mai preparato. Ma lo scoprirai e ti renderà così orgoglioso di te stesso, ti renderà capace di superare i tuoi limiti».

Non nasconde, però, che è un viaggio da fare giorno dopo giorno, e che bisogna accettare anche le sconfitte perché è normale sbagliare.